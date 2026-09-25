Arrecife exhibe músculo económico e institucional. Aporta el 31% a Puertos de Las Palmas

El puerto de Arrecife continúa afianzando su posición como uno de los principales puntos de atracadero para los cruceros turísticos que operan en el archipiélago canario. De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas correspondientes al balance acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la capital lanzaroteña registró la llegada de 413.039 pasajeros entre enero y agosto. Este volumen representa un incremento del 14,79% respecto al mismo tramo del año 2025, ejercicio en el que se contabilizaron 360.596 visitantes por esta vía marítima.

Este repunte del tráfico marítimo comercial tiene un impacto directo en la solvencia del sistema portuario provincial. Las escalas operadas en Lanzarote inyectan en las cuentas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas el 31% de su facturación global generada por la industria del crucero. Asimismo, en la comparativa de la provincia, frente a los 650.815 pasajeros registrados en la isla de Gran Canaria durante el mismo periodo, la capital insular reafirma una trayectoria ascendente que sostiene la actividad comercial y de servicios de la ciudad.

Previsiones de cierre de ejercicio y proyección internacional

Las estimaciones técnicas formuladas por el Ayuntamiento de Arrecife proyectan que, al término del presente año 2026, la ciudad logrará superar holgadamente la barrera de los 730.000 cruceristas, lo que supondrá fijar un nuevo máximo histórico en la recepción de turistas por vía portuaria. Esta senda de crecimiento coincide con las gestiones institucionales desarrolladas en la reciente feria internacional Seatrade Cruise Med, evento del sector que reunió a miles de profesionales de más de 80 países y en cuyo acto oficial de apertura estuvo representada la corporación capitalina.

El trabajo de promoción ante las grandes navieras internacionales ha permitido consolidar a la ciudad como un destino atractivo en las rutas del Atlántico y el norte de África, posicionando a sus instalaciones en las carteras de itinerarios de alta gama para las próximas temporadas.

Llegada del buque 'Four Seasons Yachts'

Como resultado de estas gestiones y de la confirmación tramitada ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la capital recibirá el próximo 6 de noviembre la escala del barco de ultra lujo Four Seasons Yachts. En su itinerario programado para el otoño, la embarcación realizará escalas previas en las ciudades de Gibraltar y Casablanca antes de poner rumbo al archipiélago, siendo Arrecife su primer punto de atraque en Canarias.

La elección del puerto arrecifeño como puerta de entrada responde a un factor técnico e infraestructural determinante: las instalaciones de Los Mármoles y Naos disponen del vallado perimetral exigido por la normativa portuaria internacional para recintos que reciben pasaje de puertos no comunitarios. Gracias a este equipamiento, la capital alberga el único puerto de la isla de Lanzarote autorizado por las autoridades estatales para llevar a cabo el control formal de pasaportes y fronteras de viajeros internacionales.