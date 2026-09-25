Astrid Pérez denuncia en esRadio el "abandono sistemático" de Canarias por parte de Sánchez

En una entrevista especial realizada por Carlos Cuesta para esRadio, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, analizó en profundidad la crítica situación que vive el archipiélago frente a la inmigración ilegal. Pérez denuncia con firmeza el abandono sistemático que sufren las islas por parte del Gobierno de la Nación desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en el año 2018, momento en el que las cifras de llegada de pateras comenzaron a dispararse de manera descontrolada en toda la región.

La diputada popular por Lanzarote pone el foco sobre una de las mayores vulnerabilidades en la seguridad de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea: la ausencia de radar en la costa norte de Lanzarote. Esta falta absoluta de vigilancia deja completamente desprotegido un flanco fundamental de la frontera comunitaria. Pérez revela un dato escandaloso: el Ejecutivo de Mariano Rajoy adquirió un sistema de radar especializado poco antes de abandonar el poder en 2018, pero tras la moción de censura, el aparato quedó guardado y olvidado en un almacén de la Guardia Civil en Costa Teguise por la desidia del nuevo gabinete.

Para la presidenta del Parlamento regional, resulta intolerable que la tecnología de vigilancia siga acumulando polvo en un almacén debido a la inacción del Ejecutivo central. Pérez advierte de que, cuando finalmente se decidan a instalar este dispositivo, es muy probable que su tecnología ya haya quedado obsoleta, lo que supone un despilfarro intolerable de dinero público en un momento de extrema necesidad de control fronterizo.

Durante la conversación, Pérez calificó la situación que vive el archipiélago de invasión silenciosa, denunciando que Marruecos utiliza la presión migratoria como un arma de guerra híbrida dentro de su estrategia geopolítica. Critica con especial dureza la hipocresía del Partido Socialista, cuyos líderes se dan golpes de pecho hablando de supuesta solidaridad mientras consienten que la ruta canaria siga consolidándose como la más mortífera de Europa sin aportar soluciones reales sobre el terreno.

A este respecto, la dirigente popular cuestiona por qué el Gobierno de España no ha solicitado formalmente el despliegue de la agencia europea Frontex en aguas canarias, una competencia que corresponde exclusivamente al Estado central. Frente a este descontrol, Pérez defiende firmemente el modelo de inmigración legal y ordenada, fundamentado en la contratación en origen y el traslado seguro de los trabajadores en avión, un método eficaz para salvar miles de vidas y desarticular los pingües negocios de las mafias que trafican con personas.

En clave de política regional, la presidenta del Parlamento autonómico repasa la gestión del expresidente de las islas y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Pérez recuerda la complicidad y el silencio de Torres durante la anterior legislatura, marcada por graves escándalos de corrupción como el caso de las mascarillas, y lamenta que nunca se atendieran las desesperadas peticiones de ayuda de las instituciones insulares ante la crisis de Gobierno y humanitaria.

Finalmente, Astrid Pérez, que ha estado al frente del partido en Lanzarote durante veintitrés años, se muestra sumamente optimista respecto al futuro político de la isla. Defiende la reciente renovación interna de la formación y augura un gran crecimiento electoral para el Partido Popular, al que presenta como la única alternativa real frente al bloque de izquierdas, basada en el respeto escrupuloso a la Constitución, la división de poderes y la libertad individual.