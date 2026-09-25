Cajasiete y Mercatenerife blindan su alianza financiera en favor del sector primario

El sector agroalimentario y mayorista de Tenerife consolida una herramienta clave para asegurar su viabilidad. Cajasiete y Mercatenerife acaban de formalizar la renovación de su convenio de colaboración. Este pacto, rubricado en los servicios centrales de la entidad financiera, garantiza el acceso a unas condiciones de financiación preferentes para las empresas y trabajadores del entorno logístico.

Lejos del ruido burocrático, los acuerdos entre entidades privadas demuestran ser el mecanismo más ágil para inyectar liquidez en la economía real. La firma, protagonizada por el director gerente de Mercatenerife, Jesús Alejandro Fernández Pombo, y el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García, afianza un puente de crédito vital para sostener el tejido productivo del archipiélago frente a las tensiones del mercado.

Impulso al tejido productivo local

El impacto de este documento trasciende el plano institucional. La renovación del acuerdo beneficia de forma directa a más de 100 empresas, ampara a 600 agricultores y facilita las operaciones de los 2.000 usuarios que acuden a diario a las instalaciones del polígono.

Para el productor canario y el distribuidor mayorista, contar con un respaldo financiero sólido marca la diferencia entre el estancamiento y la expansión. Este tipo de alianzas permite a los profesionales acceder a un capital necesario para modernizar sus infraestructuras, asumir los crecientes costes operativos y competir. Lograr este músculo financiero mediante el libre acuerdo evita que el sector dependa en exclusiva de los inciertos ciclos de las ayudas públicas, favoreciendo la independencia empresarial.

Condiciones para competir y generar riqueza

El convenio abre la puerta a un catálogo de productos diseñado a la medida de la actividad comercial. Las empresas asociadas a Mercatenerife dispondrán de soluciones de financiación adaptadas a la naturaleza de sus proyectos de negocio. Además, el texto incluye facilidades concretas para la gestión diaria, alternativas de ahorro, inversión y una oferta específica de seguros.

Una de las claves de la iniciativa es su alcance humano. Las ventajas no se limitan a la contabilidad de las grandes empresas, sino que se extienden al ámbito personal de los trabajadores y profesionales vinculados a ellas. Esta capilaridad asegura que el beneficio del acuerdo llegue a las familias que sostienen la operatividad diaria del recinto con su esfuerzo.

Una alianza estratégica para la economía

Durante el acto de firma, José Manuel Garrido García destacó la firme voluntad de Cajasiete de acompañar a las empresas del entorno. El directivo subrayó la necesidad de aportar soluciones útiles que contribuyan al fortalecimiento de un sector estratégico para Canarias, dotando de liquidez a quienes de verdad generan riqueza y sostienen el empleo sobre el terreno.

Por su parte, Jesús Alejandro Fernández Pombo puso el foco en el gran volumen de actividad comercial que alberga Mercatenerife cada jornada. El director gerente recalcó el valor real que este acceso al crédito tiene para los miles de operarios y agricultores que cruzan sus puertas desde la madrugada.

La cadena de suministro no admite pausas. Para que los alimentos lleguen del surco al supermercado, el flujo de capital debe fluir sin trabas. Con este movimiento, ambas entidades reafirman un modelo de colaboración privada que sostiene el pulso agrícola de la isla, blindando el desarrollo económico con base en el trabajo, el crédito y la libre empresa.