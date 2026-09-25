Canarias supera las 90.000 solicitudes de dependencia con un agujero en la gestión

Los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) sobre el cierre de agosto de 2026 dibujan una realidad estructural insoslayable para el archipiélago. Con 90.663 solicitudes registradas en el Sistema de Atención a la Dependencia, las cifras oficiales esconden una profunda distorsión económica que afecta de forma directa al tejido productivo y al ahorro de los hogares isleños.

La brecha entre el papel y el bolsillo

La Administración Autonómica presenta una tasa de resolución aparentemente alta. Sin embargo, un análisis detallado del balance revela una severa ineficiencia en la gestión de los recursos. De las 95.191 prestaciones reconocidas, apenas 79.889 son efectivas. Esto arroja un saldo de más de 15.000 ayudas que existen sobre el papel pero que no llegan a los ciudadanos.

Este retraso administrativo supone una congelación de un capital que debería estar circulando en la economía real, ya sea para contratar servicios profesionales o para aliviar el estrés financiero de las familias. La maquinaria institucional promete soluciones en un plazo teórico de seis meses, pero la realidad demuestra un cuello de botella que atrapa los recursos y lastra la capacidad de planificación económica de los hogares canarios.

El coste de oportunidad laboral

La métrica económica más reveladora de este informe no es el gasto público en sí, sino el capital humano que se ve forzado a abandonar el mercado de trabajo. El archipiélago cuenta con 35.390 personas cuidadoras, de las cuales un abrumador 74% son mujeres. Casi la mitad de este colectivo se encuentra en la franja de los 50 a los 66 años, la etapa de mayor madurez profesional.

Cuando el recurso más utilizado es la prestación económica en el entorno familiar, con 34.686 beneficiarios, la Administración está externalizando un servicio hacia la esfera privada por una fracción del coste real de mercado. Esta dinámica genera un inmenso coste de oportunidad. Miles de ciudadanos canarios reducen o abandonan sus carreras para absorber una demanda que el sector público monopoliza pero no logra cubrir. El resultado directo es una merma en la población activa, una caída en la recaudación vía IRPF y un frenazo en las cotizaciones sociales.

Un desafío demográfico insostenible

La distribución por edades alerta de un inminente acantilado fiscal. Con un 41% de los solicitantes superando los 80 años, la tendencia apunta hacia un incremento exponencial de la demanda de cuidados en las islas. Un sistema que confía su viabilidad exclusivamente a la gestión pública muestra claros síntomas de agotamiento.

Cuando los recursos institucionales no escalan al ritmo de la sociedad, la salida lógica en una economía dinámica pasaría por flexibilizar el sector e incentivar la inversión privada en infraestructuras de cuidado. Lejos de esto, el marco actual perpetúa la dependencia del ciudadano hacia un ente burocrático lento.

Canarias se enfrenta a un invierno demográfico evidente. Resolver esta crisis exige reducir la fricción administrativa y permitir que las familias canarias dispongan de agilidad para asignar sus recursos, evitando que se vean forzadas a sacrificar su vida laboral para parchear las deficiencias logísticas de la Administración.