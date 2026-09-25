Corujo anuncia su intención de repetir su candidatura del PSOE al Cabildo de Lanzarote

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha comunicado a la Ejecutiva insular su disponibilidad e intención de concurrir a las primarias del partido socialista (PSOE) para volver a presidir el Cabildo de Lanzarote, institución que dirigió durante la pasada legislatura.

La Ejecutiva ha recibido con "satisfacción" esta decisión y ha expresado su "respaldo" a Corujo, a quien considera la "mejor candidata" para encabezar un proyecto que devuelva al Cabildo el liderazgo en la respuesta a los grandes retos de Lanzarote y La Graciosa.

"Es una decisión personal, pero nunca se adopta en solitario, y quise compartirla con quienes me han acompañado a lo largo de este tiempo. He presidido el Cabildo y conozco la responsabilidad que supone. Mi voluntad es recuperar un proyecto de isla que sitúe las condiciones de vida de nuestra población en el centro de la acción política", ha señalado Corujo.

Corujo ha explicado que esa decisión responde a la "necesidad" de impulsar un modelo de desarrollo que garantice el acceso a la vivienda, fortalezca los servicios públicos y preserve el territorio y los recursos de la isla.

"Lanzarote necesita un proyecto en el que acceder a una vivienda deje de ser el obstáculo que hoy condiciona la vida de tantas familias y jóvenes; en el que la sanidad pública disponga de los medios necesarios para atender a la población a tiempo y con garantías; y en el que el cuidado de nuestros mayores y la protección de nuestro territorio sean prioridades efectivas de las instituciones", ha manifestado.

Corujo ha defendido que el Cabildo debe asumir el liderazgo político e institucional que le corresponde para orientar el futuro de Lanzarote y La Graciosa, con una planificación que vincule el desarrollo de la isla a la mejora de las condiciones de vida de su población. Esto implica impulsar soluciones desde sus propias competencias, trabajar junto a los ayuntamientos y exigir al Gobierno de Canarias que responda a las necesidades de la ciudadanía.

"Mi intención es recuperar ese rumbo y dar respuesta a los desafíos actuales"

"Presidir el Cabildo exige marcar un rumbo, planificar y tomar decisiones. Exige actuar sobre los problemas y reclamar a cada administración que cumpla con sus responsabilidades. La vivienda, la sanidad, el suministro de agua o la presión sobre el territorio afectan directamente a la vida de nuestra gente y deben determinar la agenda de quien gobierna", ha afirmado.

La secretaria general ha situado su propósito en "dar continuidad y desarrollar el proyecto" iniciado durante su etapa al frente de la institución. "Durante la pasada legislatura pusimos en marcha un proyecto con unas prioridades claras, incluso en circunstancias extraordinariamente difíciles. Mi intención es recuperar ese rumbo y dar respuesta a los desafíos actuales, con un modelo de isla en el que la riqueza que se genera se traduzca en bienestar y oportunidades para quienes viven aquí".

Corujo ha agradecido el respaldo de la Ejecutiva y ha precisado que este anuncio expresa su disponibilidad e intención de participar en las primarias. La presentación de precandidaturas está prevista para el 23 de octubre y será en el momento correspondiente cuando se den los pasos establecidos por el partido para formalizarla, con pleno respeto al procedimiento y a la decisión de la militancia.

"Doy este paso con la determinación de trabajar por una Lanzarote y una La Graciosa con servicios públicos sólidos, un territorio protegido y un futuro que su población pueda construir aquí. Ese es el proyecto que quiero encabezar y para el que, llegado el momento, pediré la confianza de la militancia", ha concluido Corujo.