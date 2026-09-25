Dos detenidos con 4.901 gramos de hachís en su vehículo en Lanzarote

La Guardia Civil de Lanzarote ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, después de ser interceptadas en un dispositivo preventivo y de vigilancia establecido por la Benemérita para la detección y persecución del tráfico de drogas.

Se incautaron un total de 4.901gramos de hachís, 744 gramos de cocaína y 5.130 euros en efectivo, una arma detonadora y sustancias anabolizantes, han informado desde la Benemérita.

Durante el dispositivo, los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo realizando las correspondientes labores de identificación y comprobación tanto de los ocupantes como del propio automóvil. Ante los indicios detectados durante la intervención, los agentes llevaron a cabo un registro del vehículo, localizando en su interior, oculta y dispuesta de forma que dificultara su detección, una cantidad de hachís, así como una suma de dinero en efectivo.

Tras la localización de la droga, los agentes procedieron a la detención de ambos ocupantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública, siendo trasladados posteriormente a dependencias de la Guardia Civil, donde se practicaron las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y se inició una investigación orientada a determinar el posible alcance de la actividad delictiva, así como la procedencia de la sustancia y el destino del dinero intervenido.

A raíz de la primera actuación y de las pesquisas desarrolladas posteriormente, los investigadores recopilaron diversa información y recabaron indicios que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente. El análisis de los datos obtenidos permitió establecer una posible relación entre los detenidos y otros lugares, vehículos y efectos susceptibles de estar vinculados con la actividad delictiva.

Por ello, la autoridad judicial autorizó la práctica de varias diligencias de entrada y registro en distintos inmuebles y emplazamientos relacionados presuntamente con los investigados. Los correspondientes mandamientos judiciales fueron ejecutados por agentes de la Guardia Civil, que llevaron a cabo las inspecciones con el objetivo de localizar nuevas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, instrumentos empleados para su ocultación, preparación o distribución, así como cualquier otro elemento que pudiera aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Durante el desarrollo de los registros, los agentes procedieron a la intervención de diversos efectos de interés para la investigación, entre ellos varios teléfonos incluidos terminales de comunicación vía satélite, balanza de precisión, diversas sustancias anabolizantes y un arma de detonación, que quedaron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Intervención de un vehículo y una embarcación semirrígida

De igual forma, los agentes procedieron a la intervención de un vehículo y de una embarcación semirrígida, al considerar que ambos medios podrían guardar relación con los hechos investigados o resultar de interés para determinar la posible operativa empleada por los presuntos autores. Estos efectos quedaron igualmente a disposición judicial, a la espera de las comprobaciones técnicas y periciales que procedan.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife.