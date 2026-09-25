El "Caso Médano Park" lleva a juicio al exalcalde de Granadilla y a seis exconcejales el 2 de octubre

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá a partir del próximo 2 de octubre la primera sesión del juicio oral contra el exalcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas (PSOE), y seis antiguos concejales del municipio por el denominado caso Médano Park. El calendario fijado por la autoridad judicial establece que, en caso de no alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes, el proceso continuará los días 5 y 9 de octubre.

El Ministerio Público acusa a los siete procesados de un presunto delito de prevaricación administrativa en la tramitación urbanística de un sector en El Médano iniciada en el año 2004. La Fiscalía solicita una pena de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público para el exregidor, mientras que para los otros seis exediles pide penas que se sitúan entre los cinco y los siete años.

Conflicto de intereses y proceso de aprobación urbanística

La acusación de la Fiscalía sitúa el eje del procedimiento en la relación del exalcalde con la entidad mercantil promotora del proyecto, de la que poseía 440 acciones al inicio de los trámites. Según el escrito de acusación, González Cejas firmó el decreto de aprobación inicial del plan parcial y participó en las votaciones de la Junta de Gobierno Local sin apartarse de las decisiones, vulnerando la legislación aplicable en materia de incompatibilidades.

El plan parcial abarcaba una superficie de 88.128 metros cuadrados clasificados en el Plan General de Ordenación como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO), destinados a uso residencial y con 3.200 metros cuadrados asignados a equipamientos e infraestructuras terciarias. El expediente continuó su tramitación con la aprobación provisional firmada por el regidor y el visto bueno de la COTMAC y del Cabildo de Tenerife, condicionado a subsanaciones, hasta su posterior aprobación en el pleno municipal. Durante el proceso, el Ayuntamiento estimó unos aprovechamientos urbanísticos a su favor de casi 927.500 euros. Tiempo después, González Cejas vendió sus acciones ante notario por 212.500 euros.

La objeción de la Fiscalía y el argumento de la defensa

El Ministerio Público cuestiona la legalidad de la compensación fijada para el Ayuntamiento, argumentando que la normativa reservaba el derecho al 10% del aprovechamiento exclusivamente para suelos con la categoría de urbanizable ordenado, y no para la tipología sectorizada no ordenada que correspondía al sector.

Por su parte, de cara al inicio de las sesiones del juicio, las defensas de los acusados prevén solicitar la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, alegando el extenso periodo de tiempo transcurrido desde que se iniciaron las actuaciones objeto de investigación en el año 2004.