El "caso Mediador" al banquillo. Juicio oral contra 14 procesados por trama de favores y comisiones

La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, instructora del llamado caso Mediador, ha decretado formalmente la apertura de juicio oral para la pieza principal de la causa judicial. La resolución de la instructora sienta en el banquillo a un total de 14 investigados, figurando en el núcleo de la presunta red el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a quien se señaló durante la investigación como presunto cabecilla. Junto a él serán juzgados su sobrino Taishet Fuentes, quien desempeñó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y el empresario e intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, considerado una de las figuras centrales en la articulación del entramado.

Calificaciones de la Fiscalía, penas de prisión y tipificación delictiva

La resolución judicial que dicta la apertura de la vista oral se produce después de que la Fiscalía formalizara su escrito de acusación solicitando el enjuiciamiento de los principales investigados y planteando penas que alcanzan los 13 años de prisión para Navarro Tacoronte y los ocho años de cárcel para Fuentes Curbelo. En su resolución, la magistrada considera la existencia de indicios racionales para imputar a los encausados por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos contra la Administración Pública.

Cronología de la instrucción y modus operandi investigado

El procedimiento judicial tuvo su origen en el año 2023 y se ha desarrollado a través de diversas piezas separadas. El pasado 23 de febrero, la instructora dio por concluida la fase de investigación de la pieza matriz, resolviendo en un primer término el procesamiento de 23 personas. Según la tesis sostenida por el Ministerio Público, la actividad delictiva de la red se concentró principalmente entre los años 2020 y 2021, periodo en el que los principales integrantes habrían constituido una estructura orientada a ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener tratos de favor, adjudicaciones de contratos públicos, concesión de subvenciones o la mediación ante expedientes sancionadores a cambio de contraprestaciones económicas, regalos y otras prebendas.

Implicación del sector empresarial y fase de enjuiciamiento

Además de los excargos públicos e integrantes de las Fuerzas de Seguridad imputados, la resolución de apertura de juicio oral afecta directamente a varios empresarios que habrían acudido a los miembros de la red con el objetivo de lograr ventajas administrativas. Tras el dictamen de la jueza instructora, el procedimiento pasa a la fase formal de enjuiciamiento, donde el órgano judicial competente deberá examinar las pruebas practicadas durante las sesiones del juicio para determinar la eventual responsabilidad penal de cada uno de los 14 procesados.