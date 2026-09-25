El decreto estatal de vivienda llegará el martes al Consejo de Ministros y Clavijo pide un marco más estable

El Gobierno central prevé llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda, una fórmula que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha cuestionado al considerar que sería preferible alcanzar un marco regulatorio con mayor estabilidad.

Clavijo ha reconocido este viernes que todavía no conoce en detalle el contenido del texto y ha planteado sus dudas sobre que recurrir nuevamente a un decreto sea la mejor vía para abordar el problema.

La ministra de Vivienda había avanzado un día antes que el Ejecutivo pretende aprobar la norma el martes y que trabaja para reunir posteriormente los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso.

Clavijo reclama un acuerdo más amplio

El presidente canario ha defendido que sería más conveniente dialogar con los distintos grupos políticos para articular una regulación en la que exista un mayor grado de acuerdo.

A su juicio, recurrir a una norma sin suficiente consenso puede provocar que las medidas sean modificadas o derogadas con un futuro cambio de Gobierno.

"Si no, cuando llegue otro Gobierno podrá derogarlo y volveremos a la casilla de salida", afirmó Clavijo, que también planteó la incertidumbre sobre la posterior convalidación del decreto.

Su posición supone una valoración política sobre la estabilidad futura de la norma, cuya aprobación y contenido definitivo todavía están pendientes.

El desahucio de Maricarmen reabre el debate

Las declaraciones llegan después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, un caso que ha vuelto a situar la protección de las personas vulnerables en el debate político sobre vivienda.

Clavijo calificó las imágenes del desahucio como "muy terribles", aunque sostuvo que la respuesta no debería limitarse a medidas puntuales si no existe posteriormente un acuerdo que permita mantenerlas en el tiempo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció esta semana sobre el caso y aseguró que el Ejecutivo actuaría dentro de sus posibilidades para responder a situaciones de este tipo y al problema más amplio de la vivienda.

Actualmente continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión extraordinaria de determinados desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional establecida por el Real Decreto-ley 2/2026.

El debate se trasladará ahora al Consejo de Ministros del martes, cuando deberá conocerse el contenido definitivo del nuevo decreto y, posteriormente, los apoyos con los que contará para su convalidación parlamentaria.