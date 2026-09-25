El Médano y El Socorro reabren al baño tras mejorar la calidad del agua

Las playas de El Médano, en Granadilla de Abona, y El Socorro, en Los Realejos, han reabierto este viernes al baño después de permanecer cerradas desde el miércoles por problemas en la calidad del agua.

Los ayuntamientos de ambos municipios han comunicado que las nuevas analíticas permiten levantar las restricciones y que las aguas vuelven a ser aptas para el baño.

En el caso de El Médano, el contraanálisis realizado ha confirmado que los niveles de enterococos se encuentran por debajo de los límites permitidos.

El cierre se había decretado de forma preventiva mientras se esperaban los resultados de las muestras tomadas el miércoles, con el objetivo de evitar riesgos para los bañistas.

Tras conocerse los nuevos resultados, El Médano y El Socorro recuperan desde este viernes el acceso al baño después de dos días de cierre temporal.