El PP de Lanzarote clama contra Sánchez por la inmigración: "Aquí no hay sitio para todos"

En el marco del programa especial de La Noche de Cuesta, presentado por Carlos Cuesta en esRadio desde Lanzarote, el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y portavoz del Partido Popular en el Cabildo insular, Ángel Vázquez, ha analizado la situación del archipiélago frente a la gestión de entrada de inmigrantes ilegales por parte del Gobierno central y ha puesto en valor el modelo turístico de la isla.

Al ser consultado sobre la agenda de expansión y el avance de Marruecos permitidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que sitúa a Canarias como la tercera pieza de este plan tras Ceuta y Melilla, el portavoz popular ha advertido que "por desgracia, llevamos muchos años con este problema de la inmigración aquí en Canarias". En este sentido, ha denunciado el abandono de las instituciones estatales afirmando que "el Gobierno de Sánchez no está haciendo nada en ese aspecto" y ha recordado la condición insular: "Somos un territorio sensible, un territorio limitado y los recursos son los que son". Por ello, ha exigido responsabilidades directas al Ejecutivo central al señalar que "el Gobierno debe, lo primero, tomar medidas para que esto no pase y, lo segundo, darnos recursos para que puedan atender a esta gente y haya una solución" y ha remarcado contundentemente que "no ha dado dinero".

Vázquez ha hecho hincapié en las consecuencias directas sobre el tejido económico y social del archipiélago, alertando de que "la gente de aquí lo sufre, vivimos exclusivamente del turismo y eso afecta a nuestra fuente principal económica". Asimismo, se ha mostrado firme al señalar la necesidad de defender el sustento de la población local asegurando que "no queremos que dañen aquello de lo que viven todos los lanzaroteños".

En su intervención, el consejero insular también ha visibilizado la tragedia humanitaria en las rutas marítimas manifestando que "me preocupa mucho también la gente que muere en el mar, gente que no conocemos". Ante esta realidad, ha abogado por centrar los esfuerzos en los países de procedencia al declarar que "por eso digo que las medidas hay que tomarlas en origen; en los países, ahí hay que tomar las medidas y no hacer que cuando vengan puedan perjudicarnos", concluyendo con un claro aviso sobre los límites de la capacidad de acogida: "Aquí no hay sitio para todos y no tenemos recursos para todos".

El valor singular de los Centros de Arte, Cultura y Turismo

En la segunda parte de la entrevista, al ser preguntado sobre qué son los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Vázquez ha explicado que "son espacios naturales, algunos de ellos degradados, donde César Manrique le puso esa visión especial que tenía para hacer unos centros visitables para que el turista pueda conocer Lanzarote". Ha detallado además la trayectoria del artista señalando que "lo ha hecho siempre en espacios naturales transformados por su mano para ser visitables, con el objetivo de que Lanzarote tuviese una fuente de ingreso y generar puestos de trabajo".

Finalmente, el consejero ha subrayado el impacto transformador de esta estrategia en el desarrollo de la isla, destacando que el artista "ha dado a Lanzarote una forma económica y turística que no tiene ninguna isla". En esta línea, ha concluido reivindicando el carácter pionero del modelo insular al afirmar que "es la única isla que tiene bien diferenciado el turismo. Es Lanzarote: turismo natural; usamos la propia isla como reclamo" y ha finalizado su intervención asegurando que "a nivel turístico es la isla mejor ordenada de Canarias".