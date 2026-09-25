El Sindicato Médico no firma el principio de acuerdo del SCS con UGT y mantiene diferencias por las guardias

El Sindicato Médico considera insuficiente el principio de acuerdo alcanzado entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y UGT para evitar la huelga sanitaria autonómica, aunque reconoce que supone una mejora sustancial respecto a la primera propuesta.

"Lo que está ahora mismo no lo firmamos", señaló a Europa Press su secretario general, Levy Cabrera, que espera que la próxima semana se celebre una reunión entre el director del SCS, Adasat Goya, y las organizaciones que forman parte del comité de huelga.

El sindicato todavía no ha decidido si retomará la huelga autonómica, aunque sí mantiene su participación en la convocatoria indefinida de ámbito nacional relacionada con el Estatuto Marco.

Las guardias mantienen abierto el conflicto

Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo la retribución de las guardias. El Sindicato Médico estaría dispuesto a aceptar 40,23 euros por hora, pero reclama que esa cantidad se aplique desde las 15:00 horas y no únicamente durante el tramo nocturno.

Cabrera advierte de que, si en el futuro se implantan turnos de tarde en determinados servicios hospitalarios, la hora podría mantenerse en unos 23 euros durante esa franja si no se modifica la propuesta.

La organización también señala la diferencia con la oferta realizada a los médicos residentes. Según Cabrera, a los MIR de último año se les habrían planteado 31 euros por hora de guardia durante jornadas de 24 horas.

El sindicato reclama más plantilla

El Sindicato Médico considera además que la aplicación de algunas de las medidas pactadas será compleja debido a las diferentes circunstancias de los servicios hospitalarios.

Cabrera sostiene que será necesario aumentar las plantillas e incluso disponer de más espacios en determinados centros para poder aplicar los cambios.

La organización también defiende reducir las guardias de 24 horas y mejorar los periodos de descanso al considerar que las jornadas prolongadas pueden afectar tanto a los profesionales como a la seguridad de los pacientes.

Entre los aspectos que sí da prácticamente por asumidos figura la posibilidad de librar las guardias realizadas los viernes, bien el lunes siguiente o en otra jornada en función de la disponibilidad del servicio.

Reclaman mejoras más allá de las guardias

El Sindicato Médico pide también incrementar los complementos de la carrera profesional para mejorar la retribución general de los facultativos y aproximarla a la de otros servicios autonómicos de salud.

La organización ha descartado por ahora formar un frente común con UGT debido a sus diferencias respecto al Estatuto Marco estatal.

Mantendrá así su coordinación con SEMCA, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Médicos Unidos por Sus Derechos y la Asociación MIR España, además de colegios profesionales, universidades y sociedades científicas, mientras continúa la negociación con el SCS.