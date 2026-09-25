El sistema abona más de 1450 euros de media a los jubilados del Archipiélago

El mes de agosto deja una nueva marca en las cuentas públicas de las Islas. La cuantía media de las pensiones contributivas en Canarias se sitúa ya en los 1.253,8 euros mensuales, un incremento del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Detrás de esta cifra, publicada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), hay una realidad insoslayable y es que 383.600 personas dependen hoy de este abono de la Seguridad Social. Son un 2,6% más que hace doce meses.

El dato refleja el paulatino envejecimiento de la población isleña y el consiguiente aumento de la carga financiera sobre el sistema. Cada mes, el Estado asume una nómina mayor para atender a quienes han dejado atrás el mercado laboral. Este aumento del gasto, sostenido en su totalidad por las cotizaciones de los trabajadores en activo del Archipiélago, evidencia la magnitud del reto estructural al que se enfrenta la economía canaria a medio y largo plazo.

El pilar de la jubilación

La pensión de jubilación conforma el grueso del sistema. En el mes de agosto, 218.000 canarios percibieron esta prestación, lo que supone la incorporación de 6.200 nuevos beneficiarios en el último año. Hablamos de ciudadanos que han cumplido con sus años de cotización y ven recompensado el esfuerzo de toda una vida de madrugones y trabajo.

Para ellos, el ingreso medio mensual alcanza los 1.457,7 euros, un 4,7% más. Esta subida amortigua la pérdida de poder adquisitivo frente al encarecimiento del coste de la vida en las Islas, desde la cesta de la compra hasta los servicios básicos. Sin embargo, la mejora de las nóminas de los jubilados contrasta a menudo con los salarios de entrada de los jóvenes canarios que se incorporan al mercado laboral. Son estos últimos quienes deben sostener con sus impuestos este engranaje de solidaridad intergeneracional.

Viudedad e incapacidad al alza

El mapa de las prestaciones se completa con otros perfiles. La pensión de viudedad ocupa el segundo lugar en volumen. Un total de 84.100 personas en Canarias tienen reconocido este derecho. Sus ingresos medios se sitúan en 920,1 euros al mes, un alza del 4,6%. Aunque el número de beneficiarios se mantiene casi plano, la cuantía sube impulsada por las últimas revisiones.

Llama la atención el comportamiento de las pensiones por incapacidad permanente. Es el grupo que registra el mayor crecimiento. Hay 62.600 personas que cobran esta ayuda tras perder la capacidad de desarrollar su actividad profesional, un 5,9% más que en 2025. El importe medio que reciben alcanza los 1.201,1 euros mensuales. Este repunte plantea interrogantes sobre la realidad laboral en el tejido productivo isleño y supone un factor de presión sobre las cuentas públicas. Finalmente, 19.000 personas perciben pensiones de orfandad y a favor de familiares, con una asignación media de 563,1 euros.

El desafío de la sostenibilidad en Canarias

Los números del Istac ofrecen una fotografía nítida del escenario económico actual. Canarias roza los cuatrocientos mil pensionistas. El aumento de beneficiarios y de la cuantía media eleva mes a mes la factura total. Las pensiones no son un concepto abstracto, representan una transferencia de recursos desde los sectores productivos hacia las clases pasivas.

El archipiélago canario se adentra en un invierno demográfico que altera la proporción entre cotizantes y jubilados. Históricamente, las Islas gozaban de una base joven que nutría las arcas del Estado. Hoy, la curva se invierte. El aumento de la esperanza de vida prolonga el periodo de cobro. Esto significa que el sistema debe abonar esos 1.450 euros de jubilación durante más años a cada nuevo retirado.

El tejido empresarial canario, conformado por pymes y autónomos, asume la parte fundamental de este esfuerzo a través de las cotizaciones sociales. El modelo actual confía el sostenimiento de casi 400.000 nóminas a la productividad de quienes permanecen en activo. Un desequilibrio que solo se combate incentivando la contratación, bajando la presión fiscal al tejido productivo y permitiendo que el dinero circule en la economía real. La viabilidad del sistema de pensiones no se decreta por ley, se financia mes a mes. Y esa financiación recae sobre los hombros de quienes levantan la persiana cada mañana en Canarias.