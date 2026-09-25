Herida una mujer de 64 años tras sufrir una caída en una pista de difícil acceso en Tenerife

Una mujer de 64 años ha requerido asistencia médica de urgencia durante la mañana de este viernes como consecuencia de un aparatoso accidente ocurrido en el término municipal tinerfeño de Candelaria. Los hechos se han desencadenado cuando la víctima transitaba por una pista de tierra de complicado acceso, situada en las inmediaciones de la conocida carretera de Los Loros. Por causas que de momento no han trascendido de forma oficial, la afectada perdió el equilibrio y se precipitó violentamente contra el suelo, lo que la dejó inmovilizada e incapacitada para continuar la marcha por sus propios medios debido al fuerte impacto sufrido.

Según la información facilitada por las autoridades insulares, fue concretamente en torno a las 10:06 horas cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de alerta. El aviso telefónico detallaba la imposibilidad de la accidentada para salir de la zona por su propio pie, lo que motivó la rápida movilización de los efectivos de rescate. Desde la central de emergencias se activó de forma inmediata el protocolo correspondiente para este tipo de contingencias, enviando al lugar los recursos necesarios para asegurar una intervención eficaz en un entorno de orografía compleja y apartada del núcleo urbano.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron con la máxima urgencia varios efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), incluyendo una ambulancia de soporte vital básico. Una vez que los profesionales de la salud lograron acceder al punto exacto donde se hallaba tendida la víctima, procedieron a realizar una rigurosa evaluación clínica sobre el terreno. El examen preliminar determinó que la paciente presentaba un traumatismo en el miembro inferior, diagnosticado inicialmente con un pronóstico de carácter moderado, a falta de una revisión médica exhaustiva. Tras lograr estabilizar la extremidad afectada y brindarle los primeros cuidados paliativos, el personal sanitario preparó su evacuación de la zona de peligro.

Finalmente, la herida fue acomodada en el vehículo sanitario y trasladada de manera directa hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En las instalaciones de dicho recinto hospitalario fue ingresada en el departamento de urgencias para someterse a pruebas radiológicas y diagnósticas complementarias que confirmen el alcance exacto de la lesión ósea o muscular, y así poder recibir el tratamiento traumatológico más adecuado para su pronta recuperación. Este suceso fortuito recuerda a la ciudadanía la imperiosa necesidad de extremar siempre las precauciones cuando se camina por vías no asfaltadas o senderos rurales, donde los desniveles, las piedras sueltas y las irregularidades del firme incrementan notablemente el riesgo de sufrir accidentes de similares características.