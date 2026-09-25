Heridos dos ocupantes de una motocicleta tras un accidente en La Laguna

Dos personas han resultado heridas este pasado jueves durante un accidente en Tenerife. El incidente tuvo lugar, sobre las 20.24 horas, en la Carretera del Rosario, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

De los dos ocupantes de una motocicleta, tras la colisión entre un turismo y su vehículo, el hombre presentaba lesiones de carácter moderado y la mujer, presentaba policontusiones de carácter leve. Por lo que, ambos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Hasta la zona se trasladó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.