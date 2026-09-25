Interceptada una patera con 107 migrantes en aguas cercanas a El Hierro

Salvamento Marítimo ha interceptado este pasado jueves un cayuco con 107 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue localizada en la tarde de este pasado jueves al suroeste de El Hierro, siendo trasladados los ocupantes hasta el muelle de La Restinga, donde los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

Finalmente, dos de ellos fueron trasladados a un centro hospitalario, tras ser atendidos por por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y voluntarios de Cruz Roja.

Con la interceptación de la nueva patera, ya son 335 las personas llegadas durante la semana a la isla de El Hierro.

Llegan cinco pateras con unos 429 migrantes en las últimas horas a Lanzarote y El Hierro

Cinco pateras llegadas a Canarias

Cinco embarcaciones precarias han llegado a Canarias, concretamente a Lanzarote y El Hierro, entre el pasado miércoles y jueves. Salvamento Marítimo rescató a unos 429 inmigrantes a bordo de diferentes neumáticas desde la tarde del pasado miércoles y hasta las 05.30 horas del pasado jueves, 24 de septiembre, según informó el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, durante la madrugada del pasado jueves el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas coordinó el rescate de tres embarcaciones con 185 personas a bordo (una con 97 migrantes, otra con 42 y la tercera con 46) cuando se encontraban a unos 98,1 kilómetros (53 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Asimismo a este rescate se suma otro realizado por Salvamento Marítimo, también durante la tarde del pasado miércoles, que interceptó el Helimer 204 un cayuco con 167 migrantes próximo a la costa de El Hierro, en concreto, cuando se encontraba a 29,6 kilómetros al sur de La Restinga.

Recordar que el pasado lunes, 21 de septiembre, otra neumática fue interceptada en aguas próximas a El Hierro con 61 personas migrantes.