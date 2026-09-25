La Laguna celebra el Día Mundial del Turismo con gastronomía, cultura y tradiciones

La Laguna celebra el Día Mundial del Turismo con una programación que reunirá durante estos días gastronomía, cultura y tradiciones en distintos puntos del municipio.

Uno de los principales escenarios será la plaza de la Catedral, donde el sábado 26 de septiembre se instalará durante toda la jornada una carpa de promoción turística con información sobre el municipio, actividades y degustaciones vinculadas a los sabores locales y la cultura canaria.

Gastronomía durante el fin de semana

La programación incluye una nueva edición del Cheese and More Lovers Fest, que volverá a celebrarse en el Castillo durante el fin de semana.

La cita estará centrada en el queso y otros productos gastronómicos y contará con diferentes actividades dirigidas al público.

La propuesta de la Catedral permitirá además acercar a residentes y visitantes información sobre rutas, lugares de interés y alternativas culturales y de ocio del municipio.

El aeropuerto también se suma a la programación

Este viernes 25 de septiembre se celebra también una actividad organizada por el CIT Nordeste en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

La iniciativa pretende acercar la oferta turística del municipio a las personas que llegan a Tenerife durante estas fechas desde una de las principales puertas de entrada a la isla.

Misas cantadas en Tejina y la Catedral

La música y las tradiciones completarán la programación con misas cantadas en Tejina y en la Catedral, incorporadas a la celebración como muestra de algunas de las costumbres que se mantienen en diferentes puntos de La Laguna.

Las actividades repartirán así la celebración del Día Mundial del Turismo entre el centro histórico, Tejina, el Castillo y el aeropuerto, con propuestas dirigidas tanto a visitantes como a residentes.