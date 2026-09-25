Las Palmas aprueba 822.799 euros para regularizar pagos pendientes, la mayoría de Tráfico y Movilidad

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado dos expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por un importe conjunto de 822.798,88 euros para tramitar el pago de facturas y otras obligaciones pendientes.

Los expedientes corresponden al ejercicio 2026 y permiten atender gastos derivados de servicios ya prestados al Ayuntamiento o de tramitaciones anteriores. Durante este año, el Consistorio asegura haber abonado ya 1.189.772,77 euros en facturas mediante este mismo procedimiento.

Más de 563.000 euros para Tráfico y Movilidad

El mayor de los dos expedientes asciende a 722.798,88 euros y agrupa gastos correspondientes a diferentes áreas municipales.

De esa cantidad, 563.814,64 euros corresponden a Tráfico y Movilidad, mientras que 54.812,93 euros se destinan a Recursos Humanos, Formación y Procesos Selectivos y otros 34.675,42 euros a Bienestar Social.

También se contemplan 27.314,74 euros para el Órgano de Gestión Tributaria, 19.737,36 euros para Igualdad y Diversidad y 15.889,50 euros para Cementerios y Servicios Funerarios.

El resto de los pagos se reparte entre Urbanismo, Salvamento y Extinción de Incendios y campañas de comunicación.

100.000 euros para el TAC! Festival de 2025

El segundo expediente, por 100.000 euros, está destinado al abono del convenio con la Fundación Arquia correspondiente a la edición de 2025 del TAC! Festival de Arquitectura Urbana.

La aprobación de ambos expedientes permite ahora continuar con la tramitación de estos 822.798,88 euros en obligaciones pendientes del Ayuntamiento.