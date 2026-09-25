Los vecinos de Las Eras denuncian la "pasividad" del Gobierno ante el "caos" en sus fiestas

Los vecinos de Las Eras denuncian la "pasividad" del Gobierno ante el "caos" que sufren durante sus fiestas, en el sur de Tenerife.

Desde la formación política Arico Somos Todos queremos trasladar nuestra "preocupación" ante las situaciones que se producen cada año durante la celebración de las Fiestas de Las Eras, en el municipio de Fasnia, que se desarrollarán este fin de semana, especialmente en relación con los problemas de movilidad, estacionamiento, seguridad y convivencia vecinal derivados del importante "incremento de visitantes" que recibe este núcleo costero durante los días festivos.

Por este motivo, durante el Pleno Ordinario celebrado el pasado jueves, planteamos públicamente la "necesidad de adoptar medidas preventivas y organizativas" que permitan "evitar los problemas" que numerosos vecinos y vecinas vienen trasladando de forma reiterada relacionados con la congestión del tráfico, la ocupación masiva de espacios de estacionamiento, las dificultades de acceso a las viviendas y las molestias ocasionadas durante la madrugada fuera del recinto festivo.

Las Fiestas de Las Eras representan una de las celebraciones más importantes y participativas de la zona. Sin embargo, el "aumento" de la afluencia de visitantes provoca que las vías y zonas destinadas al estacionamiento resulten "insuficientes" en determinados momentos, generando dificultades para la circulación de vehículos y para el tránsito seguro de peatones, especialmente en las calles donde residen numerosos vecinos.

A ello se añade la "concentración de asistentes" fuera de los espacios habilitados para los actos festivos. Es habitual que, durante y una vez finalizadas las actuaciones musicales, parte del público permanezca en las inmediaciones junto a sus vehículos particulares, reproduciendo música a elevado volumen y consumiendo bebidas hasta altas horas de la madrugada, trasladando las molestias a zonas residenciales que deberían permanecer al margen de la actividad festiva.

Quejas "constantes" por parte de los vecinos

Durante el debate plenario, el Grupo de Gobierno respondió que "no constan incidencias reseñables" en la parte de Las Eras perteneciente al municipio de Arico, que la Junta Local de Seguridad ya ha celebrado reuniones de coordinación, que existe colaboración entre las Policías Locales de Arico y Fasnia, que el ayuntamiento mantiene contacto permanente con los vecinos y que las áreas municipales implicadas han venido desarrollando los trabajos que les corresponden. Todo esto se hace "sin concretar la implicación de otras fuerzas de seguridad y el número de efectivos que van a participar", para poder establecer si "son o no suficiente" para los eventos programados.

Desde Arico Somos Todos consideramos que estas manifestaciones "no responden a la realidad que numerosos vecinos y vecinas vienen trasladando a nuestra formación". Las quejas relacionadas con el ruido, la ocupación de espacios residenciales, las dificultades de estacionamiento, los problemas de acceso a las viviendas y las molestias generadas durante la madrugada han sido "una constante en los periodos festivos de años anteriores y continúan generando preocupación entre quienes residen en la zona".

Resulta especialmente "preocupante" que se pretenda "minimizar una problemática" que, independientemente de que haya dado lugar o no a denuncias formales o incidencias registradas administrativamente, es percibida de "manera directa por quienes conviven cada año con las consecuencias del incremento masivo de visitantes". La ausencia de registros "no puede convertirse en una excusa para ignorar las demandas vecinales ni para renunciar a la adopción de medidas preventivas", han añadido desde la formación política.

Por ello, insistimos en la "necesidad de reforzar la regulación del tráfico, habilitar espacios alternativos de estacionamiento, mejorar la señalización, aumentar la vigilancia en los puntos más conflictivos y establecer medidas que eviten la concentración de personas y vehículos en las zonas residenciales durante la madrugada", han concluido.