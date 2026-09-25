Plenilunio Santa Cruz 2026, conoce todos los horarios, actividades, tráfico y descuentos

Santa Cruz de Tenerife celebrará del viernes 2 al domingo 4 de octubre la decimoctava edición de Plenilunio, que desplegará más de un centenar de actividades por distintos puntos de la capital. Los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua, serán el hilo conductor de una programación que combina música, cultura, actividades infantiles, deporte, gastronomía y mercados.

La actividad se extenderá desde la Rambla hasta la avenida Marítima y desde el Mercado Nuestra Señora de África hasta el parque García Sanabria, con propuestas también en el Templo Masónico, el MUNA, el Museo de Bellas Artes, el Fuerte de Almeyda y el cementerio de San Rafael y San Roque.

Viernes 2 con 500 drones sobre Santa Cruz

La programación comenzará a las 18:00 horas con Misterio en el Templo, una experiencia participativa de 90 minutos en el Templo Masónico que tendrá un segundo pase a las 20:00 horas.

El principal atractivo de la jornada llegará a la avenida Marítima con el Drone Light Show Los 4 Elementos, formado por 500 drones. Habrá dos exhibiciones, a las 20:30 y a las 22:00 horas, acompañadas por una sesión de DJ entre las 20:00 y las 22:15 horas frente al Cabildo.

El sábado concentra la mayor parte de las actividades

El sábado 3 de octubre será la jornada más intensa, con programación hasta las 23:59 horas.

El Fuerte de Almeyda abrirá sus actividades a las 11:00 horas con el izado de bandera. Habrá taller de Lego a las 11:30, exhibición de esgrima clásica a las 13:00, taller de escritura con pluma a las 17:00 y actuación de la Banda Municipal de Música a las 19:00 horas. Las actividades finalizarán allí a las 22:00 horas.

Capitanía General celebrará una jornada de puertas abiertas de 11:00 a 20:00 horas, con acceso al Palacio y al Salón del Trono y una actuación de la Unidad de Música del Mando de Canarias a las 12:30.

El cementerio de San Rafael y San Roque acogerá las visitas teatralizadas Doblones para la Eternidad a las 12:30, 17:00 y 19:00 horas, mientras que el Templo Masónico tendrá una nueva sesión de Misterio en el Templo a las 21:30.

El Museo de Bellas Artes permanecerá abierto hasta las 20:00 horas y ofrecerá una visita guiada a la exposición dedicada a Medín Martín a las 12:00. El MUNA, por su parte, desarrollará desde las 10:30 horas visitas y talleres familiares, de bordado contemporáneo y de maquillaje de catrinas.

Ludotecas, dragones, mercados y deportes urbanos

La oferta familiar estará repartida por buena parte del centro. La Rambla acogerá de 11:00 a 14:00 horas talleres sobre el elemento aire, mientras que el Parque Bulevar, la plaza del Príncipe, Valentín Sanz y la Alameda del Duque dispondrán de ludotecas, hinchables, juegos y talleres de 11:00 a 20:00 horas.

En la plaza del Cabildo se instalará la exposición animada Dragones, con animatrónica, decorados y actores, de 11:30 a 21:00 horas. En el mismo entorno estará el Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz, de 11:00 a 20:00 horas.

El parque García Sanabria recibirá de 11:00 a 23:59 horas Le Good Market, con 56 carpas de moda, complementos y decoración, además de talleres infantiles, restauración, food trucks y música.

Las plazas de La Candelaria y España reunirán, también desde las 11:00 horas, un mercadillo tradicional canario con 62 puestos, mientras que la avenida Marítima contará con rocódromo, tirolina, skate y BMX de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter

La música tomará la avenida Marítima desde las 19:30 horas, con Santora DJ, Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya, además de nuevas sesiones del DJ entre las actuaciones. El programa terminará a las 23:45 horas.

El Mercado Nuestra Señora de África tendrá su propia programación nocturna: Lenny actuará de 20:00 a 21:00, Blue Ipanema de 21:00 a 22:00, Trío Zapatista de 22:00 a 23:00 y Lotus cerrará hasta las 23:59 horas.

También habrá actuaciones acústicas en zonas de restauración de 14:00 a 16:00 y de 20:30 a 22:30 horas, el pasacalles Safari de 12:00 a 14:00 y el desfile luminoso Los 4 Elementos de 20:00 a 22:00 horas.

Qué habrá el domingo

El domingo 4 tendrá un carácter especialmente familiar y mantendrá actividades hasta las 20:00 horas. Continuarán las ludotecas, la exposición de Dragones, de 11:30 a 20:00, Le Good Market y el mercadillo tradicional canario, estos dos últimos de 11:00 a 20:00 horas.

El Museo de Bellas Artes abrirá de 10:00 a 20:00 horas y Doblones para la Eternidad tendrá pases a las 12:30 y 17:00. En el MUNA habrá visitas a Concomitancias a las 10:30 y 11:30 y talleres de maquillaje de catrinas a las 11:00 y 12:30 horas.

Los deportes urbanos regresarán a la avenida Marítima de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00, mientras que el Fuerte de Almeyda albergará un encuentro de vehículos clásicos militares de 10:00 a 14:00 horas.

Parkings con precios especiales

Cuatro aparcamientos tendrán promociones durante Plenilunio. El Mencey cobrará 0,50 euros por hora el viernes entre las 20:00 y las 03:00 y 0,70 euros por hora durante las primeras ocho horas del fin de semana; el domingo, al coincidir con el primero del mes, la tarifa será de 0,60 euros.

En Ramón y Cajal se podrá estacionar por 0,60 euros la hora desde el viernes a las 18:00 hasta el domingo a las 23:59 mediante la modalidad Entrada Express de Telpark. Weyler ofrecerá hasta 24 horas por 9,95 euros utilizando la aplicación Aparcados APK2 y Santa Rosalía dará una hora gratuita el sábado y el domingo.

Guagua turística gratis y descuentos para viajar entre islas

Los residentes en Tenerife podrán utilizar gratuitamente el bus turístico City Sightseeing el sábado 3, entre las 09:30 y las 16:30 horas. Para acceder tendrán que acreditar su residencia en la parada número 1 de la plaza de España.

Fred. Olsen Express ofrecerá además su tarifa Día Express, disponible para residentes canarios en sus rutas entre islas y con descuentos de hasta el 40%, especialmente pensada para viajes con regreso en la misma jornada.

El Ayuntamiento ha anunciado también un refuerzo del transporte público, aunque la información oficial difundida hasta este viernes todavía no concreta las líneas ni los horarios extraordinarios de Titsa o del tranvía para esta edición. La organización recomienda acudir en transporte público o bicicleta.

En cuanto al tráfico, por ahora tampoco se han detallado los cortes de calles y prohibiciones de estacionamiento específicos que acompañarán al dispositivo de Plenilunio 2026, por lo que esta información deberá actualizarse cuando Movilidad publique el operativo definitivo.

Descuentos en hoteles y Bonos Consumo

Una docena de hoteles y establecimientos extrahoteleros se ha sumado a la campaña con promociones para quienes quieran pasar el fin de semana en Santa Cruz. Hay descuentos de entre el 5% y el 20% en algunos alojamientos y tarifas individuales desde 50 euros.

Coincidiendo con Plenilunio arrancará además una campaña especial de Bonos Consumo Domingo, que continuará durante todos los domingos de octubre. Los establecimientos participantes podrán consultarse a partir del 28 de septiembre.

El programa detallado y las posibles actualizaciones de movilidad estarán disponibles en la web oficial de Plenilunio Santa Cruz.