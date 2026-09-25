Regulación turística en Canarias. Domínguez y De León defienden límites y sostenibilidad

El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, ubicado en Puerto del Rosario, albergó la ceremonia de entrega de los Premios de Turismo Islas Canarias 2026, un evento presidido por el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, junto a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. Se trata de la primera ocasión en la que la isla majorera acoge la celebración de estos reconocimientos autonómicos.

Durante su discurso, Manuel Domínguez subrayó que la actividad turística en el archipiélago trasciende las cifras y debe entenderse desde la dimensión humana, vinculada al empleo, la innovación, el paisaje y la identidad local. "El éxito del turismo tiene que ser también el éxito de quienes viven y trabajan aquí", aseveró el vicepresidente, quien recalcó que detrás de cada establecimiento o recurso existen profesionales y familias. Asimismo, defendió un modelo capaz de generar riqueza pero orientado a "devolver el valor a nuestro territorio y dar más oportunidades a nuestra gente", recordando que el sector que ayudó a las islas a salir del subdesarrollo debe articular ahora un futuro basado en la calidad y la sostenibilidad.

Regulación, capacidades de carga y vivienda

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, centró su intervención en la necesidad de abordar los desafíos del sector mediante la planificación estratégica y la toma de decisiones normativas. "Canarias no nos exige que eliminemos el turismo, sino que lo regulemos", afirmó De León, quien abogó expresamente por establecer límites claros y definir las capacidades de carga de las islas y sus espacios naturales.

La consejera defendió que el desarrollo turístico debe articularse de manera coordinada con la gestión de servicios e infraestructuras básicas como la vivienda, el transporte y los recursos hídricos. Bajo el criterio de proyectar decisiones para las próximas generaciones, De León reivindicó un modelo compatible con la identidad insular y la calidad de vida de los residentes, señalando que "nuestro destino turístico es, antes que nada, el lugar en el que vivimos". En el marco de esta visión, anunció que la isla de El Hierro será la sede oficial de la edición de 2027, dando continuidad a la política de itinerancia impulsada por su departamento para trasladar el evento fuera de las islas capitalinas.

Trayectoria de los galardones y récord de participación

El certamen de este año reflejó la consolidación del marco normativo impulsado en 2024 por la Consejería de Turismo y Empleo, que actualizó la regulación vigente desde 2014 para dar cabida a criterios como la sostenibilidad, la inclusión, la accesibilidad y la calidad del empleo en la oferta turística. Esta reestructuración permitió adaptar los galardones a la realidad del sector e incorporó seis categorías específicas.

El interés del tejido empresarial y social se tradujo en una cifra récord de 102 candidaturas registradas en esta edición de 2026, superando holgadamente las 64 propuestas recibidas en el año 2025 y fijando la participación más alta desde la creación de estos premios.

Cuadro de honores de la edición 2026

Los seis reconocimientos concedidos por el Jurado en la edición de 2026 recayeron en las siguientes entidades y profesionales:

Excelencia Turística: Bodegas Conatvs (Fuerteventura), por su labor de preservación del paisaje, la viticultura tradicional, el producto local y la identidad insular.

Trayectoria Turística: Carlos Cebriá, en reconocimiento a sus cinco décadas de trabajo continuado en el desarrollo de Fuerteventura como destino de calidad.

Empleo Sostenible: Landmar Hotels, por sus políticas orientadas al bienestar laboral, la estabilidad y la promoción profesional de sus trabajadores.

Innovación: Ecofinca Nogales (La Palma), por la integración de prácticas agrícolas sostenibles dentro de la oferta de experiencias turísticas.

Accesibilidad e Inclusividad: Asociación Anchieta, por su compromiso comunitario y la generación de oportunidades inclusivas.

Destino Turístico Sostenible: La Palma, por estructurar su estrategia de desarrollo situando el territorio y sus valores naturales en el centro.

La puesta en escena de la gala se articuló bajo la propuesta conceptual Piel de isla, incorporando elementos característicos del entorno de Fuerteventura como la piedra, la arena, la luz, el viento y el mar. El apartado musical contó con las actuaciones de la cantante majorera Gara Alemán y del timplista Domingo Rodríguez, alias el Colorao.