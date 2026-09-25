Valbuena se aferra al calendario para justificar el 8% de ejecución de los fondos europeos en Canarias

El exconsejero de Transición Ecológica José Antonio Valbuena acudió este jueves al programa NCQP de Canal 4 Tenerife, para defender su gestión durante el Pacto de las Flores. La entrevista, conducida por Dailos Cañizares, director de la empresa multimedia, dejó más justificaciones que autocrítica. Fondos europeos, ayudas al autoconsumo, déficit energético, renovables, geotermia e inmigración fueron algunos de los asuntos abordados durante un intenso intercambio en el que el socialista cargó repetidamente contra la gestión posterior a su salida del Gobierno.

La estrategia de Valbuena fue clara: frente a cada dato sobre retrasos o bajo nivel de ejecución, reivindicó el calendario previsto y trasladó la responsabilidad a quienes tomaron el relevo en el Gobierno de Canarias.

El 8% de ejecución y una defensa basada en el calendario

Uno de los momentos centrales de la entrevista fue el relativo a los fondos europeos. Cañizares le recordó que cuando Valbuena dejó la Consejería de Transición Ecológica en 2023, tras cuatro años al frente del área durante el Pacto de las Flores (2019-2023), el nivel de ejecución rondaba el 8% y cuestionó que una consejería encargada de gestionar cientos de millones pudiera considerar satisfactorio ese resultado.

Valbuena respondió que el porcentaje no podía analizarse de forma aislada y sostuvo que el Real Decreto permitía una ejecución posterior. Aseguró que durante su etapa se había convocado cerca del 80% de los fondos y que el Gobierno del Pacto de las Flores había cumplido "estrictamente" con la hoja de ruta.

El problema es que su defensa se apoya fundamentalmente en distinguir entre convocar las ayudas y ejecutarlas, cuando precisamente la entrevista puso sobre la mesa el resultado final que esperaba la ciudadanía: que los fondos llegaran a sus destinatarios.

La propia estructura de la Consejería durante su mandato contaba con unidades específicas para la gestión, asistencia, seguimiento y control de los fondos Next Generation. El Gobierno de Canarias había aprobado ya en 2021 los criterios para estos equipos y en 2022 y 2023 se realizaron nombramientos para puestos directivos vinculados a su gestión.

Por eso, la explicación de Valbuena deja una cuestión abierta: si el calendario permitía esperar, ¿por qué presenta ahora como un éxito que se cumplieran determinados hitos iniciales mientras cuestiona que posteriormente se hayan producido retrasos?

El exconsejero llegó además a afirmar que Canarias podría perder alrededor de 200 millones de euros y atribuyó buena parte del problema a los once meses que, según denunció, estuvieron paralizadas determinadas ayudas tras su salida.

Once meses de parón y ninguna responsabilidad

Valbuena fue especialmente duro al hablar de la gestión posterior a julio de 2023. Aseguró que durante once meses "no se movió un papel" y llegó a afirmar que "se quiso destrozar todo lo que estaba".

Sin embargo, cuando se le preguntó por posibles errores durante su propia etapa, reconoció que probablemente los hubo, aunque volvió inmediatamente a la defensa del cumplimiento del calendario.

"Seguramente habremos cometido errores", admitió.

La diferencia es significativa: mientras Valbuena atribuye a la gestión posterior las consecuencias negativas de los retrasos, cuando se le pregunta por su propia responsabilidad responde remitiéndose al calendario y a los compromisos formales.

En la entrevista de Canal 4 Tenerife también se abordó el volumen de ayudas al autoconsumo y el programa MOVES III. El exconsejero defendió que Canarias estaba "a la cabeza del Estado español" en la concesión de ayudas durante su etapa, aunque Cañizares contrapuso las cifras de ayudas efectivamente abonadas y los meses posteriores de paralización.

Más potencia fósil y el pulso por Endesa

El otro gran enfrentamiento se produjo al hablar del déficit energético de Canarias. Valbuena situó ese déficit en torno a los 286 megavatios y defendió que su alternativa consistía en modernizar los grupos de generación existentes y sustituir grandes unidades por otras más pequeñas y modulables.

El exconsejero cuestionó así el modelo energético impulsado posteriormente y acusó al actual Gobierno de aumentar la potencia de generación fósil.

"Nosotros lo que decíamos es reducir la energía fósil", afirmó.

Fue más allá al referirse a Endesa en Tenerife y sostuvo que actualmente no se está quitando potencia, sino incorporando nuevos grupos de combustible fósil.

El intercambio terminó convirtiéndose en una discusión técnica sobre cómo atender el déficit energético y sobre el papel de Endesa en el sistema eléctrico canario. Valbuena defendió que cinco grupos pequeños permitirían una gestión más flexible que uno de gran capacidad. Cañizares destacó, que dividir la misma potencia en varios grupos no solucionaría el problema y puso el foco en una cuestión clave: sustituir un gran grupo por varios más pequeños mantiene, en la práctica, el mismo problema de capacidad.

Geotermia, la gran promesa a cinco o diez años

La parte más constructiva de la entrevista llegó con la geotermia. Valbuena considera que Canarias puede tener en esta fuente energética una oportunidad para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, aunque situó entre cinco y diez años el plazo para que la electricidad geotérmica pueda llegar de forma significativa al consumo.

El exconsejero defendió especialmente el potencial de Tenerife y los proyectos de sondeos en Vilaflor. También planteó que una producción estable y competitiva de electricidad podría favorecer la llegada de industria y contribuir a la tan anunciada diversificación económica del Archipiélago.

La idea resulta atractiva, pero el propio Valbuena reconoció que todavía quedan numerosas incertidumbres técnicas. No basta con encontrar calor en el subsuelo: también son necesarias determinadas condiciones de agua, presión, permeabilidad y conocimiento geológico.

Por tanto, la geotermia aparece hoy más como una oportunidad en desarrollo que como una solución inmediata al problema energético de Canarias.

Críticas a la aceleración de las renovables

Curiosamente, el exconsejero también cuestionó el modelo actual de implantación acelerada de renovables, pese a haber defendido durante su mandato una planificación territorial para facilitar su despliegue.

Valbuena sostuvo que el PTCAN y las actuales zonas de aceleración son cuestiones diferentes y defendió que su planificación se apoyaba en numerosas capas de información ambiental y territorial.

Sin embargo, criticó que determinadas zonas puedan quedar exentas de evaluaciones ambientales y calificó de "burrada" eliminar este tipo de garantías.

En este punto, su discurso resulta más difícil de encajar con la necesidad de acelerar una transición energética que él mismo presenta como imprescindible. Valbuena reclama más renovables, pero al mismo tiempo exige que su implantación mantenga todas las garantías ambientales.

De la energía a Ceuta y los 'pirómanos'

La entrevista terminó derivando hacia la inmigración y la situación de Ceuta, donde el tono político aumentó todavía más.

Valbuena defendió sus habituales referencias a los "pirómanos" y a quienes "echan gasolina al fuego" al considerar que determinados discursos políticos contribuyen a aumentar la tensión social. En concreto, citó las declaraciones del diputado de Vox José María Figaredo sobre "cazar" personas en la calle.

El exconsejero negó, sin embargo, considerar enemigos a sus adversarios políticos. "Enemigo nunca es", aseguró.

También rechazó calificar de "invasión" lo ocurrido en Ceuta y habló de un "hecho trágico" y de una avalancha de entradas no reguladas.

Preguntado por los ataques a agentes de la Policía Nacional, fue tajante y aseguró que cualquier agresión contra autoridades públicas es condenable, independientemente del partido al que pertenezcan.

La entrevista dejó, en definitiva, a un Valbuena que acudió a Canal 4 Tenerife dispuesto a defender su legado, pero que apenas asumió responsabilidades por las dificultades que posteriormente han surgido en la gestión de los fondos europeos. Su principal argumento fue que su Gobierno cumplió el calendario. El problema es que los ciudadanos no viven de calendarios administrativos, sino de que las ayudas lleguen, las inversiones se ejecuten y los proyectos se materialicen.