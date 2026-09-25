Vuelven a denunciar vertidos incontrolados de residuos en Arrecife y trasladan el caso a la Policía

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige Jacobo Lemes, denunciaron este pasado jueves un "nuevo episodio de incivismo detectado" en la calle Aniagua, de Arrecife, donde los servicios municipales encontraron un "importante volumen de residuos abandonados" en plena vía pública, junto a los propios contenedores.

El partes por la noche se tuvo conocimiento de la situación, cuando uno de los trabajadores del servicio de baldeo alertó de la acumulación de residuos en la calle. Los operadores de Limpieza tuvieron que emplear variables horas de trabajo para retirar todos los residuos y desarrollar la zona a unas condiciones definidas.

Vuelven a arrojar residuos en la vía pública

Las imágenes aportadas recogen cajas de cartón, botellas de vino, envases, latas y todo tipo de residuos esparcidos por la acera y abandonados junto a los contenedores, en lugar de ser depositados correctamente en su interior, han informado desde el Ayuntamiento de Arrecife.

Desde la Concejalía de Limpieza se califica lo ocurrido como "una auténtica vergüenza" y una "falta de respiro al conjunto de la ciudadanía", especialmente por el "esfuerzo diario" que realizan los trabajadores municipales para mantener la ciudad.

Jacobo Lemes ha lamentado que "mientras los trabajadores de limpieza están todos los días en la calle, dedicando horas y esfuerzo a mantener la ciudad limpia, haya personas a las que les dé absolutamente igual y sean capaces de dejar una montaña de basura, teniendo los contadores al lado".

"Podemos reforzar los servicios, podemos limpiar más y podemos dedicar todos los recursos necesarios, pero si alguien decide que la calle es el lugar donde puede dejar lo que le sobra, estamos trabajando sin ningún sentido", ha señalado.

Traslado del caso a la Policía en la capital

El Departamento de Limpieza ha trasladado ya el caso a la policía, al haber localizado entre los residuos diferentes entradas y otros elementos que podrían aplicar información sobre el origen de la base.

Según los primeros indicios, el vertido podría proceder de otro municipio, por lo que se está realizando las comprobaciones oportunas para determinar de dónde fueron trasladados los residuos y tratar de identificar a la persona o personas responsables, han destacado desde el consistorio capitalino.

Lemes ha subrayado que "no podemos permitir que Arrecife sea el destino en el que los residuos se trasladan y abandonan donde a la gente le parece".

El responsable de Limpieza ha recordado además que los contenedores están precisamente para "depositar los residuos y que existen diferentes servicios municipales" para aquellos materiales que no deben abandonarse en la vida pública.

"Una cosa es que un contenedor esté lleno y otra muy distinta es que alguien decida sacar de su casa o de su negocio bolas, cajas y botellas y dejarlas en la calle. Eso no es un problema de falta de contenedores. Es una cuestión de civismo y de respeto por los ciudadanos", ha concluido.