Aviso Amarillo Gran Canaria: Zonas y Temperaturas Máximas Superiores a 34 Grados

Las medianías y el sur de Gran Canaria mantendrán hasta las 19:00 horas de este sábado, 26 de septiembre, el aviso amarillo por altas temperaturas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros podrían alcanzar o superar los 34 grados en estas zonas de la isla.

El episodio de calor se mantendrá así durante la jornada, con temperaturas especialmente elevadas en el sur y las medianías de Gran Canaria. Además, la previsión contempla que se puedan superar puntualmente los 35 grados en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura.

Calima en altura y posibilidad de chubascos

De cara al domingo, la situación meteorológica continuará marcada por la estabilidad atmosférica, aunque Canarias tendrá algunos cambios en las condiciones del cielo.

La Aemet prevé intervalos de nubes altas acompañados de calima en altura en el Archipiélago. Además, no se descartan algunos chubascos débiles en el interior de las islas más occidentales, con mayor probabilidad en Tenerife.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, aunque podrían registrarse ligeros descensos en algunos puntos de Canarias. Las máximas continuarán condicionadas por el episodio de calor, especialmente en las zonas de Gran Canaria que permanecen bajo aviso.

En cuanto al viento, en el Archipiélago soplará moderado de componente este o nordeste.