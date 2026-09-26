Antonia, 87 años, logra ser propietaria de su hogar en El Lasso tras 50 años

Hay historias que, aunque ocurren a cientos de kilómetros de distancia, terminan encontrándose en el tiempo. Esta semana, dos mujeres de 87 años han vivido dos episodios muy diferentes relacionados con la vivienda. Mientras Maricarmen era desalojada de su casa en Madrid después de siete décadas en ella, Antonia cumplía en Gran Canaria un sueño que llevaba décadas esperando: convertirse oficialmente en propietaria del piso donde ha construido su vida.

Antonia es vecina del barrio de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria, desde 1976. Este viernes acudió a la sede del Cabildo de Gran Canaria para firmar ante notario las escrituras que formalizan la propiedad de la vivienda en la que ha vivido durante los últimos 50 años.

Su piso forma parte de los 30 bloques construidos por el Cabildo de Gran Canaria en 1975. Antonia llegó a una de esas viviendas un año después y desde entonces ha desarrollado allí buena parte de su historia familiar.

El momento de la firma estuvo cargado de emoción. Su hija, Alicia, recuerda que "terminó todo el mundo aplaudiendo y mirando a mi madre, que estaba feliz y parecía hasta más joven".

"Ahora está tranquila porque ha sido un sueño para ella y toda la familia está contenta porque es lo que se merecía después de habernos sacado adelante", explica.

Cómo ha conseguido Antonia la propiedad

El caso de Antonia no consiste en que el Cabildo le haya concedido una vivienda, sino en la culminación de un proceso de venta y escrituración de unos inmuebles construidos en los años 70 para sus actuales ocupantes.

El contrato inicial contemplaba un pago para obtener las llaves y una cuota mensual de algo más de cinco euros hasta 1994. Una vez completado ese proceso, estaba previsto un pago final de 800 euros ante el Cabildo para obtener la propiedad, equivalente a 305.461 pesetas de la época.

Actualmente, el Cabildo vende cada una de estas viviendas por 1.835,65 euros. A esta cantidad se suman los gastos notariales, de entre 300 y 400 euros, y otros 300 euros aproximadamente correspondientes al registro.

El Servicio de Patrimonio del Cabildo está impulsando ahora la culminación de las escrituras que todavía permanecen pendientes. De las 500 viviendas construidas inicialmente, 109 continúan sin escriturar.

En los últimos tres meses, la institución ha enviado una carta a los vecinos para facilitar la actualización de sus datos y cuotas y avanzar en cada expediente. El procedimiento tiene en cuenta las distintas circunstancias sociales y familiares de los residentes, así como cuestiones relacionadas con visitas o correcciones catastrales.

"Nos preocupamos por ellos y por ellas", señalan fuentes de Patrimonio, que destacan también el trabajo de los equipos de Valora y del Servicio de Contabilidad.

El refuerzo de este proceso ha permitido acelerar unas actuaciones que ya habían comenzado años atrás. Desde 2015 se han firmado 28 escrituras, ocho de ellas durante este año. Además, otras seis están previstas para el próximo 14 de octubre, después de que ya se hayan preparado los borradores y fijado la fecha.

"No es solamente adquirir una propiedad"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso el acento en el significado que tiene para vecinos como Antonia culminar este proceso después de tantos años.

"Hay decisiones que tienen un significado que va mucho más allá de un expediente administrativo", manifestó.

Morales recordó que para muchas de estas personas la vivienda ha sido el escenario de prácticamente toda una vida: los hijos que crecieron allí, los recuerdos familiares, los años de trabajo y las dificultades y alegrías compartidas.

"No es solamente adquirir una propiedad. Es cerrar un largo capítulo de incertidumbre y reconocer una historia de vida", afirmó.

En el caso de Antonia, la firma de las escrituras supone poner fin a cinco décadas como arrendataria de la vivienda en la que ha vivido desde los 37 años.

La historia coincide además en el tiempo con la de Maricarmen, otra mujer de 87 años que esta semana tuvo que abandonar su casa en el barrio madrileño de El Retiro después de haber vivido allí durante 70 años.

Maricarmen fue desalojada en camilla y continúa recuperándose en el hospital Gregorio Marañón de un cuadro de cansancio severo.

Dos mujeres de la misma edad han afrontado así esta semana dos situaciones muy diferentes ante un mismo elemento: la vivienda. Una tuvo que abandonar el hogar en el que había pasado siete décadas; la otra acaba de convertir legalmente en suyo el piso en el que lleva medio siglo viviendo.

Más vivienda pública en Gran Canaria

El Cabildo vincula la regularización de las viviendas de El Lasso con otras actuaciones que está desarrollando en materia de vivienda.

La institución insular promueve 63 viviendas de protección pública en el barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, que estarán destinadas al alquiler asequible. Se trata de la primera promoción de viviendas que construye el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria en una década.

Morales explicó también que se trabaja en la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para un proyecto de alrededor de 300 nuevas viviendas.

A ello se suma el estudio de una partida para colaborar con el Gobierno de Canarias en la cofinanciación de alrededor de 150 viviendas, según señaló el presidente insular.

El Cabildo también ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Agüimes, a través de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, suelo para permitir la construcción de 680 viviendas públicas de alquiler asequible en el Cruce de Arinaga.

En El Lasso, sin embargo, el resultado ya está llegando a quienes llevan décadas esperando. Para Antonia, después de 50 años viviendo entre esas paredes, la diferencia está ahora en un documento: la casa que siempre había considerado su hogar también es, oficialmente, suya.