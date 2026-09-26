El PP de Canarias exige desplegar a las Fuerzas Armadas y a Frontex frente a la crisis migratoria

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez que refuerce de forma inmediata la vigilancia de las costas del Archipiélago ante la crisis migratoria y el aumento de las tragedias en las rutas hacia las islas.

Desde Arrecife, Domínguez ha planteado el despliegue de las Fuerzas Armadas y de Frontex para combatir a las mafias que trafican con personas y tratar de evitar que las embarcaciones lleguen a hacerse a la mar. El dirigente popular ha resumido su crítica a la política migratoria del Ejecutivo con una frase contundente: "La política migratoria del PSOE mata".

El precedente de 2006

El PP de Canarias pone como referencia la denominada crisis de los cayucos de 2006. Domínguez ha recordado la operación Noble Centinela, que movilizó a efectivos militares en coordinación con la agencia europea de fronteras.

Según ha señalado el presidente de los populares canarios, aquel dispositivo se mantuvo durante casi dos años y permitió, según sus datos, salvar 10.000 vidas y reducir alrededor de un 60% la inmigración irregular.

Domínguez ha defendido que la propuesta que ahora plantea su partido no supone introducir una medida nueva, sino recuperar un modelo que ya fue autorizado durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente popular también ha anticipado las críticas que, a su juicio, generará esta petición entre sus adversarios políticos. "Seguro que cuando hago esta manifestación empezará la izquierda con su demagogia", ha afirmado.

El drama en el mar

La situación que viven las rutas migratorias hacia Canarias ha ocupado buena parte de la intervención de Domínguez, que ha puesto el foco en el drama en el mar y las muertes y desapariciones que se producen durante las travesías.

"La mayor desgracia es escuchar, leer o ver cómo desaparecen 85 personas en el mar en una sola patera", ha manifestado. También ha recordado casos recientes como el de una madre que llegó a las islas con su bebé fallecido, el de un niño que fue arrojado al agua o las denuncias de agresiones sexuales a mujeres durante las travesías.

Ante estas situaciones, el presidente del PP canario ha reclamado una mayor actuación del Gobierno central y ha insistido en que el Ejecutivo "no puede quedarse perplejo" ante lo que ocurre en las costas de Canarias.

Cinco medidas para reforzar el control

El PP de Canarias ha planteado un plan de actuación basado en cinco medidas. La primera pasa por aumentar los recursos destinados a la Guardia Civil y la Policía Nacional y reforzar la vigilancia aérea y marítima con la participación de las Fuerzas Armadas.

El objetivo, según los populares, es incrementar las capacidades de control para detectar e interceptar las salidas de embarcaciones hacia las costas españolas.

La segunda medida plantea una mayor implicación de la Unión Europea mediante el despliegue de Frontex en Canarias, tomando como referencia el modelo aplicado en 2006.

El plan incluye además un aumento del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y un refuerzo de la dotación del Centro de Coordinación Regional de Canarias.

Por último, el PP reclama una mayor presencia diplomática de España en los países de origen y tránsito de las rutas migratorias. La formación considera que la cooperación internacional debe formar parte de la respuesta para tratar de frenar las salidas y evitar nuevas muertes en el mar.