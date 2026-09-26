El turismo activo reúne a 200 profesionales en Gran Canaria y reclama más peso en la política turística

Unos 200 profesionales se han reunido en Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo, donde representantes del sector han reclamado una mayor presencia de esta actividad dentro de las políticas turísticas.

El presidente de Ecoactiva Canarias y de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE), José Luis Echevarría, sostuvo durante el encuentro que el sector atraviesa un momento clave para avanzar en su reconocimiento institucional.

Echevarría defendió que el turismo activo y el ecoturismo han dejado de funcionar únicamente como una oferta complementaria y destacó su capacidad para generar actividad económica y empleo, además de contribuir a ordenar las visitas a los espacios naturales.

El turismo de naturaleza gana protagonismo

El Congreso ha centrado parte del debate en el crecimiento del turismo vinculado a la naturaleza y en cómo compatibilizar esa evolución con la conservación y ordenación de los espacios naturales.

Desde Ecoactiva Canarias se plantea que las empresas especializadas pueden contribuir a canalizar los flujos de visitantes mediante actividades planificadas, profesionales cualificados, protocolos de seguridad, seguros y conocimiento del territorio.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, defendió por su parte que este tipo de actividad permite diversificar la oferta turística y acercar a los visitantes a otros puntos de la isla.

Canarias adapta la regulación del sector

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, señaló durante el Congreso que el Archipiélago cuenta con una amplia presencia de empresas dedicadas al turismo activo y al ecoturismo.

Rodríguez también destacó la aplicación de los cambios introducidos en el Reglamento de Turismo Activo, con los que el Ejecutivo autonómico pretende adaptar los requisitos para ejercer estas actividades y ampliar las vías de incorporación profesional al sector.

La normativa canaria fue modificada mediante el Decreto 138/2025, que actualizó el reglamento vigente desde 2017 e introdujo cambios relacionados con los requisitos de las empresas, las titulaciones y acreditaciones profesionales, la seguridad y las obligaciones de la actividad.

El encuentro celebrado en Gran Canaria deja así sobre la mesa dos de los principales retos planteados por el sector: ganar espacio dentro de la planificación turística y compatibilizar el crecimiento de las actividades en la naturaleza con la protección de los espacios donde se desarrollan.