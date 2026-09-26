Lanzarote acoge el entrenamiento del astronauta Pablo Álvarez para misiones a la Luna y Marte

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha reivindicado el valor del Geoparque Mundial Unesco que conforman la isla y el Archipiélago Chinijo como un auténtico referente internacional en lo que respecta a la conservación geológica y, muy especialmente, a la exploración planetaria. Así lo ha resaltado el máximo dirigente insular durante un encuentro celebrado este fin de semana en la zona de Tinguatón con el astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez.

Este acto institucional se enmarca dentro de la participación del ingeniero leonés en el programa de formación Pangaea (Planetary Analogue Geological & Astrobiological Exercise for Astronauts). Se trata de un exigente plan de entrenamiento diseñado por la ESA que tiene como objetivo principal preparar a los futuros viajeros espaciales para desarrollar complejos trabajos científicos y geológicos sobre el terreno en las próximas misiones tripuladas que se dirijan a la Luna y a Marte.

La elección de este enclave atlántico como escenario principal para esta fase formativa no es casualidad. Responde directamente a las extraordinarias características de su paisaje volcánico, un entorno que ofrece un paralelismo de enorme interés para el estudio de la geología planetaria. Este paisaje único en Europa permite a los astronautas y científicos familiarizarse con terrenos basálticos y procesos geológicos que resultan sumamente relevantes para la futura exploración espacial más allá de la órbita baja terrestre. Con todo ello, la formación desarrollada en la isla se integra en un riguroso itinerario de varias semanas que incluye distintas localizaciones de alto interés geológico repartidas por Europa.

Al respecto de esta relevante visita, Betancort ha querido destacar la importancia de este hito científico. "Es un orgullo que Lanzarote vuelva a ser escenario de un programa de formación de la Agencia Espacial Europea y que nuestros paisajes volcánicos sirvan para preparar a los astronautas que participarán en futuras misiones de exploración", ha señalado el presidente insular. En su opinión, el papel de la isla trasciende lo turístico para consolidarse en el ámbito científico.

"Esta colaboración nos permite mostrar al mundo que Lanzarote no solo posee un patrimonio natural extraordinario, sino que es también un territorio de conocimiento, investigación e innovación. La protección de nuestra geología es una responsabilidad con las generaciones futuras y, al mismo tiempo, una oportunidad para contribuir a proyectos científicos que amplían las fronteras del conocimiento humano", ha añadido el dirigente.

Por su parte, el astronauta Pablo Álvarez se ha mostrado entusiasmado con las posibilidades que ofrece la geografía conejera para su preparación técnica. El español ha subrayado con rotundidad que "Lanzarote es el mejor sitio del mundo para aprender a ser los ojos y las manos de los científicos en la Luna y Marte", dejando claro que la isla ofrece el terreno idóneo para entrenar de forma práctica la futura exploración geológica planetaria que marcará las próximas décadas.

Finalmente, la responsable del proyecto Pangaea de la ESA, Loredana Bessone, ha valorado enormemente "el alto nivel de conservación y protección que tiene la isla de Lanzarote". La científica ha recalcado que los entrenamientos que se están llevando a cabo en el terreno insular ayudan de manera decisiva a interpretar mejor el paisaje, realizar recorridos geológicos precisos, identificar y recoger muestras de interés científico, así como a trabajar coordinadamente con los distintos equipos de investigadores que permanecerán en tierra durante las futuras misiones espaciales.