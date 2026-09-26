Rescatan en helicóptero a dos bañistas atrapadas en unas rocas de Hermigua

Un operativo de emergencia coordinado por Salvamento Marítimo ha logrado poner a salvo este viernes a dos mujeres que habían quedado atrapadas en una zona rocosa del litoral canario. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del antiguo pescante de Hermigua, un enclave histórico situado en el norte de La Gomera que, pese a su indudable atractivo turístico y paisajístico, presenta en ocasiones unas condiciones marítimas adversas que pueden sorprender a los visitantes.

Según la información oficial proporcionada por la entidad pública responsable de la seguridad en las aguas españolas, la alerta se recibió en el Centro Coordinador de Salvamento (CCS) ubicado en Tenerife. En el aviso se detallaba la precaria situación de las dos personas, que se encontraban aisladas sobre las rocas y sin posibilidad de regresar a tierra firme por sus propios medios debido al oleaje y a la abrupta orografía de esta zona costera.

Ante la imposibilidad de acometer el auxilio por vía marítima o terrestre con las suficientes garantías de seguridad, el mando coordinador decidió desplegar un recurso aéreo. De este modo, se movilizó al helicóptero Helimer 204, una de las aeronaves especializadas con las que cuenta el Estado para este tipo de intervenciones rápidas. El aparato se dirigió de inmediato hacia las coordenadas indicadas en la costa gomera para iniciar las maniobras de extracción.

A su llegada al antiguo pescante, la tripulación de la aeronave localizó visualmente a las dos afectadas. Mediante una compleja operación con grúa, los rescatadores lograron izar a ambas mujeres hasta la cabina. Una vez puestas a salvo, fueron trasladadas rápidamente a una explanada en tierra, donde ya se encontraba desplegado un dispositivo para brindarles la primera asistencia sanitaria pertinente tras el incidente.

El pescante de Hermigua es una imponente estructura de pilares construida a principios del siglo XX para la exportación agrícola, que hoy en día constituye uno de los rincones más visitados de la isla. Sin embargo, las autoridades insulares y los servicios de emergencia reiteran constantemente la necesidad de extremar la precaución al acercarse a las costas abiertas al océano. El mar de fondo y las corrientes ocultas suponen un riesgo significativo, por lo que es fundamental seguir siempre las indicaciones y evitar el baño en zonas no habilitadas, previniendo así situaciones que obliguen a activar estos complejos operativos de emergencia.