Salvamento Marítimo rescata a 41 inmigrantes al noreste de Lanzarote

La incesante llegada de embarcaciones ilegales a las costas españolas suma un nuevo episodio este fin de semana. Salvamento Marítimo interceptó a última hora de la noche de este viernes una lancha neumática en la que viajaban un total de 41 personas de origen subsahariano. El grupo estaba compuesto por 38 varones y tres mujeres, que fueron localizados cuando navegaban a 84 millas náuticas, lo que equivale a unos 115 kilómetros, de la costa insular.

Según ha detallado la entidad estatal encargada de la seguridad en el mar, el operativo se puso en marcha tras recibirse un aviso que alertaba de la presencia de una embarcación irregular en esa zona del océano Atlántico. De forma inmediata, el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas activó a la unidad Guardamar Urania para acudir en su rápido auxilio.

El recurso movilizado logró alcanzar las coordenadas indicadas pasadas las 22:00 horas del viernes. Tras asegurar la situación y proceder al rescate de los ocupantes, la tripulación puso rumbo directo hacia las infraestructuras portuarias de la capital conejera, donde el desembarco se completó sin mayores incidencias alrededor de las 02:30 horas de la madrugada de este sábado, quedando los extranjeros a disposición de las autoridades competentes.

Este suceso no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de la profunda crisis migratoria que padece el archipiélago. Las mafias que trafican con seres humanos continúan lucrándose a costa de fletar estas precarias embarcaciones desde el continente africano, aprovechando la pasividad del Gobierno a la hora de establecer políticas firmes de control fronterizo y de expulsión de quienes acceden ilegalmente al territorio nacional.

Ante este panorama, tanto las administraciones autonómicas como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran al límite de sus capacidades. La falta de recursos y la saturación de los centros de acogida evidencian el fracaso de las políticas actuales. Diferentes sectores reclaman de forma urgente una mayor implicación europea y una estrategia de Estado que consiga frenar el modelo de negocio de las redes clandestinas de tráfico de personas.