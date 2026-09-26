Santa Cruz celebra el Día de los Animales con exhibiciones, adopciones y actividades para toda la familia

Santa Cruz de Tenerife celebra este sábado el Día de los Animales y la Biodiversidad con una jornada abierta a la ciudadanía que reúne exhibiciones, talleres, actividades infantiles y propuestas relacionadas con el bienestar animal y la protección de la biodiversidad.

La plaza del Príncipe acoge esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la participación de asociaciones, profesionales y entidades vinculadas a la protección de los animales y la conservación del entorno natural.

Exhibiciones y actividades para las familias

La jornada comenzó con la presentación de la Fundación Neotrópico, que permitió a los asistentes conocer su trabajo relacionado con la protección de la fauna y la conservación de la biodiversidad.

Los más pequeños también cuentan con distintas actividades infantiles, mientras que el Grupo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz ofrece una exhibición en la que muestra las capacidades y habilidades de los perros que integran esta unidad.

Otro de los momentos destacados es la exhibición de Agility, en la que perros y guías ponen a prueba su coordinación y destreza a través de un recorrido de obstáculos.

La programación incluye además un espacio dedicado a la adopción responsable, con un paseo y presentación de animales que buscan un nuevo hogar. La actividad cuenta con la supervisión de profesionales veterinarios, que ofrecen información a las personas interesadas en la adopción.

Recogida de material y servicios para mascotas

Durante la jornada permanecen instalados distintos espacios relacionados con el bienestar animal. Entre ellos se encuentra una carpa solidaria para recoger alimentos, mantas y otros materiales destinados a animales.

Los asistentes también pueden encontrar un servicio de peluquería canina y un punto de control veterinario.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señaló que esta jornada pretende acercar a la ciudadanía la importancia del cuidado y la protección de los animales y del entorno natural.

Por su parte, el concejal de Bienestar Animal, Carlos Tarife, destacó la participación de las distintas entidades y profesionales y subrayó que el objetivo es que la celebración sirva también para concienciar sobre la adopción, los cuidados que necesitan los animales y la responsabilidad que implica tenerlos.

La jornada continúa esta tarde

Las actividades no terminan por la mañana. A partir de las 16:15 horas están previstos los talleres de juguetes para mascotas y de manejo natural del caballo.

La jornada concluirá con una sesión de cine al aire libre y la clausura, prevista para las 19:00 horas.