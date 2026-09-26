Tenerife dispara su capacidad para depurar aguas residuales y prevé alcanzar el 97% con las obras en marcha

Tenerife ha pasado en tres años de poder tratar el 52% de las aguas residuales que genera a alcanzar una capacidad de depuración del 86%. El porcentaje llegará al 97% cuando concluyan las obras de la depuradora del Área Metropolitana y del Sistema Arona-Este-San Miguel, cuya ejecución corresponde al Estado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó este viernes durante el Pleno insular el incremento de la capacidad de saneamiento y depuración de la isla y defendió una estrategia que no se limita a tratar las aguas residuales, sino que busca regenerarlas para destinarlas posteriormente a otros usos, especialmente al regadío agrícola.

Según los datos facilitados por el Cabildo, la capacidad de depuración ha aumentado un 65% en apenas tres años. Ha pasado de 92.700 a 152.700 metros cúbicos diarios, es decir, 60.000 metros cúbicos más cada día.

También ha crecido la capacidad de regeneración, que ha pasado de 80.500 a 143.500 metros cúbicos diarios, un incremento del 78%. El aumento permitiría disponer de unos 23 millones de metros cúbicos adicionales de agua regenerada al año para apoyar a la agricultura.

Más depuración y más agua para reutilizar

La transformación del sistema insular se ha traducido también en un aumento del número de instalaciones. Tenerife ha pasado de contar con ocho estaciones depuradoras, de las que únicamente tres tenían capacidad de regeneración, a disponer de doce, ocho de ellas preparadas para regenerar agua.

Además, el Cabildo prepara una decimotercera instalación con capacidad de regeneración.

En los sistemas gestionados actualmente por la Corporación insular se regenera el 100% del agua para uso agrícola cuando existe demanda, salvo situaciones de lluvia o contingencias, mientras que este modelo se incorporará progresivamente al Valle de La Orotava.

El objetivo es que una parte cada vez mayor del agua utilizada pueda regresar al campo en forma de agua regenerada, reduciendo al mismo tiempo la presión sobre los recursos naturales y sobre el litoral.

Obras en las distintas comarcas de Tenerife

El avance de las infraestructuras se está produciendo en diferentes puntos de la isla.

En el Noreste, el 100% del agua residual recogida se trata y se destina a reutilización agrícola. En Adeje-Arona, todo el caudal recogido se depura, se regenera y se reutiliza para el riego.

En Abona-Granadilla, la depuradora de Los Letrados se encuentra en fase de pruebas y ya trata las aguas procedentes de San Isidro y las medianías. Está previsto que próximamente alcance el 100% de su capacidad de tratamiento.

Por su parte, las actuaciones del sistema Arona Este-San Miguel superan ya los 69 millones de euros.

En la Comarca Oeste continúa la puesta en marcha de la depuradora de Las Charquetas, que presta servicio a Guía de Isora y Santiago del Teide. El proyecto incluye también una gran balsa destinada a almacenar agua para su posterior reutilización agrícola.

El sistema de depuración del Valle de Güímar está finalizado y en funcionamiento, mientras que en la Isla Baja se ejecutan obras para mejorar el tratamiento y ya existe un proyecto redactado para una depuradora comarcal.

En Arico-Fasnia, la depuradora de Los Roques ya está en funcionamiento.

El Valle de La Orotava cuenta además con una actuación integral que incluye nuevos colectores comarcales, una nueva depuradora, el tratamiento terciario de la EDAR actual para permitir la reutilización agrícola y la rehabilitación del emisario. La primera fase de la nueva depuradora ya está en ejecución.

Más de 500 millones movilizados

El Cabildo cifra en 364 millones de euros la inversión movilizada hasta ahora en estas actuaciones. A esta cantidad se suman otros 147 millones de euros previstos en el nuevo convenio con Acuaes, lo que elevaría a más de 500 millones los fondos destinados a saneamiento, depuración y regeneración.

Con las actuaciones actualmente en marcha, la capacidad de tratamiento de las aguas residuales de Tenerife podría alcanzar el 97%, prácticamente la totalidad del agua residual generada en la isla.

Pero el Cabildo advierte de que aumentar la capacidad de las depuradoras no resuelve por sí solo el problema del saneamiento.

El saneamiento, una cadena que debe funcionar

Rosa Dávila insistió en que la reducción de los vertidos requiere la actuación coordinada de las distintas administraciones. En la cadena participan los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Estado y otras entidades encargadas de financiar y ejecutar las infraestructuras.

Los municipios tienen que garantizar la correcta recogida y conducción de las aguas residuales a través de sus redes, mientras que el Cabildo, mediante el Consejo Insular de Aguas, interviene en las infraestructuras insulares y supramunicipales y presta apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos.

La presidenta del Cabildo subrayó así que disponer de capacidad de depuración no es suficiente si las aguas residuales no se recogen y canalizan correctamente hasta las instalaciones.

La estrategia insular pasa, por tanto, por cerrar toda la cadena: recoger las aguas residuales, transportarlas, depurarlas, regenerarlas y reutilizarlas siempre que sea posible.