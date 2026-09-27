Los canarios comparan más y buscan mayor flexibilidad a la hora de viajar

Desde que se inició la guerra de Irán, el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos inesperados, se ha implementado una subida en el precio del combustible, lo que ha conllevado a que aumente el precio de los vuelos tanto en España como en el extranjero.

Un conflicto en Oriente Medio que afectará también para los próximos meses a los viajeros habituales de diferentes aerolíneas como Ryanair, que ya ha previsto recortar su capacidad de cara al invierno, a lo que se suma la previsión del paso de 216 millones de pasajeros a 214 millones para su ejercicio fiscal en 2027.

Esa tensión internacional supone un impulso a modificar la forma en la que nos movemos, indudablemente, se ve repercutida negativamente para todos. Además, este domingo, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, un motivo más que destacable también para hablar sobre la movilidad de los canarios a diferentes partes del mundo. Desde Libertad Digital Canarias, hemos hablado con el director de Airmet, Pablo Siverio, un grupo empresarial de agencias de viaje en las Islas Canarias, que nos ofrece una clara visión de cómo es viajar desde el archipiélago y la manera en la que los canarios planifican sus viajes a día de hoy.

Siverio ha destacado que la subida de precios y el contexto internacional ha empujado a los viajeros canarios a "comparar más", la búsqueda de fechas "alternativas" y una "mayor" valoración del coste total del viaje. La organización de viajes tiene ahora un "hándicap negativo" en lo referente a las ventas anticipadas, una situación provocada por el miedo derivado de los conflictos en destino, que puede llevar a cambios o cancelaciones en viajes a largo plazo, argumenta el director.

La bonificación de residente es una pieza clave para los viajes

La bonificación de residente con la que cuentan en el archipiélago hace que los destinos nacionales sean "más atractivos" para ellos. Una bajada en los precios que reduce la diferencia percibida entre reservar con "mucha o poca antelación", ha asegurado. Una bonificación que beneficia notablemente a los residentes en Canarias y convierte muchos destinos nacionales en opciones "habituales" para una escapada.

Desde el grupo empresarial han destacado que durante el análisis de los diferentes viajeros se ha determinado que los canarios "no están dejando de viajar", pero que "planifican más sus decisiones" de viaje y buscan "mayor flexibilidad, seguridad y acompañamiento"

Se medita activamente la compra de esos viajes, pero se descarta, de momento, la idea de que los canarios hayan dejado de viajar tanto al extranjero. Desde Airmet han destacado que es "pronto" para afirmar que los canarios hayan sustituido "masivamente" los viajes internacionales por destinos dentro de Canarias o de la Península.

Diferencia entre salidas desde islas capitalinas y no capitalinas

Desglosando las diferencias que existen entre salir de viaje desde islas capitalinas como Tenerife o Gran Canaria y por el contrario, hacerlo desde islas no capitalinas como Fuerteventura o Lanzarote, los puntos diferenciales son claros. Tenerife y Gran Canaria tienen "mayor frecuencia, competencia y número de conexiones directas", lo que ayuda a poder realizar escapadas más cortas y elegir entre más horarios y aerolíneas.

Sin embargo, en lo referente a las no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura ambas cuentan con una "conectividad turística internacional importante", aunque con el añadido de que muchas rutas son estacionales y no siempre encajan con las necesidades los residentes.

Cuando hablamos de islas como La Palma (aunque tiene vuelos internacionales y nacionales), El Hierro o La Gomera, el viaje se realiza con un itinerario más medido, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se debe añadir un traslado "interinsular", hacer parada en otra isla, a veces también con una noche previa.

La agencia ha subrayado que desde una isla no capitalina los viajes suelen estar más medidos al detalle y reservados con mucha antelación. Se "reserva antes", se deja "más margen entre vuelos" y se tiende a justificar el desplazamiento con una estancia "algo más larga", para poder compensar ese desplazamiento.

Para sacar rentabilidad a los desplazamientos desde Canarias, los viajes largos son una opción más beneficiosa para los residentes, ya que según los últimos datos trimestrales del INE, durante el primer trimestre de 2026, los viajes de los residentes en Canarias tuvieron una duración media de 4,86 noches, frente a las 3,64 noches del conjunto nacional, ha destacado el director de Airmet. A diferencia de los residentes en la Península, que hacen escapadas en coche o tren, los canarios tienen la exigencia de pasar por un aeropuerto para casi cualquier salida y eso conlleva un mínimo de dos horas vuelo, ha subrayado.

El clima canario hace que busquen un contraste

El clima es otro de los factores que hacen que los canarios viajen de manera diferente a los peninsulares, condicionante para elegir fechas y destinos. El clima permite al canario viajar de una manera diferente, "no tiene la misma necesidad" de buscar sol en los meses de julio o agosto. La utilización de la temporada media para viajar ayuda a encontrar precios más asequibles.

Desde el grupo empresarial han afirmado que buscan "ese contraste", con destinos de nieve, grandes ciudades, mercadillos navideños o de montaña, con la oportunidad de visitar diferentes lugares a los que están acostumbrados durante todo el año.

Los viajes en solitario con un grupo de desconocidos se encuentran ahora entre las opciones de preferencia de muchos jóvenes, por falta de acompañantes o necesidad de vivir nuevas experiencias y conocer gente más allá de su círculo habitual. "Es una modalidad en crecimiento, un formato que combina autonomía y compañía, aporta seguridad, simplifica la logística y facilita conocer gente", ha señalado Siverio. Desde su perspectiva, en la época de "pantallas" en la que vivimos actualmente es la "mejor manera" para disfrutar de una experiencia distinta y conocer gente fuera del enganche tecnológico.

La manera en la que viajan ahora los canarios y viajaban sus generaciones anteriores ha cambiado en el número de viajes realizados. Antes, se organizaba una "única salida importante al año", a ser posible, y se planificaba "con mucha antelación", una situación que se ha modificado teniendo en cuenta las ofertas más extensas que hay para desplazarse.

Hace años, en el plano económico los viajes se realizaban con un mayor esfuerzo, también teniendo en cuenta que, en Canarias, el descuento de residente "era muy inferior al de hoy en día", ha apuntado Siverio.

Bajo su juicio, los jóvenes "no tienen una mentalidad más viajera", lo que ocurre es que cuentan con "muchas más" oportunidades y disponibilidad para hacer realidad ese interés de conocer diferentes lugares por todo el mundo.