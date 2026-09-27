Así se ordenan los ingredientes de los alimentos y qué mirar para controlar el consumo de azúcar

Dar la vuelta a un envase puede revelar más de lo que parece. La lista de ingredientes no está colocada al azar: como regla general, el ingrediente que aparece primero es el que se utilizó en mayor cantidad y los siguientes se ordenan de forma decreciente según su peso.

Así lo establece el Reglamento Europeo sobre Información Alimentaria. Los ingredientes deben aparecer en orden decreciente de peso según la cantidad incorporada durante la fabricación del alimento, aunque la normativa contempla algunas excepciones específicas.

Esto significa que si en unas galletas, por ejemplo, el azúcar figura en segundo lugar, solo uno de los ingredientes enumerados antes se incorporó en una cantidad superior. Si aparece el primero, el azúcar es, con carácter general, el ingrediente individual utilizado en mayor proporción.

El orden no dice cuántos gramos contiene

La posición en la lista permite conocer qué ingredientes predominan, pero no revela necesariamente su porcentaje exacto.

La normativa obliga a indicar la cantidad concreta de determinados ingredientes cuando aparecen en el nombre del alimento, se destacan mediante imágenes o palabras o resultan esenciales para caracterizar el producto. También existen reglas especiales para algunos ingredientes presentes en pequeñas cantidades.

Para saber cuántos azúcares contiene realmente un alimento hay que mirar también la información nutricional. El etiquetado obligatorio incluye las cantidades de hidratos de carbono y azúcares y, con carácter general, las expresa por cada 100 gramos o 100 mililitros.

Ambas partes de la etiqueta ofrecen, por tanto, información diferente: la lista permite conocer de qué está compuesto el producto y qué ingredientes tienen más peso, mientras que la tabla nutricional permite comparar la cantidad total de azúcares entre alimentos.

«Sin azúcares añadidos» no significa «sin azúcar»

También conviene diferenciar expresiones habituales en los envases. Un producto que indique «sin azúcares añadidos» no tiene por qué estar libre de azúcar.

La legislación permite utilizar esa declaración cuando no se han añadido monosacáridos, disacáridos ni otros alimentos empleados por sus propiedades edulcorantes. Si el producto contiene azúcares presentes naturalmente, debe indicarlo en el etiquetado.

Es distinto de la expresión «sin azúcar», reservada a productos que no superan los 0,5 gramos de azúcares por cada 100 gramos o 100 mililitros.

Una cuestión especialmente relevante en Canarias

La lectura del etiquetado cobra especial interés en un Archipiélago donde la diabetes mantiene una presencia elevada. El Servicio Canario de la Salud señala, con los datos disponibles de las encuestas realizadas entre 2009 y 2021, que la prevalencia se ha mantenido estable en torno al 10% de la población mayor de 14 años. La próxima Encuesta de Salud de Canarias está prevista para 2027.

El propio organismo sanitario advierte de que la probabilidad de padecer diabetes aumenta con la edad y señala al sobrepeso y la obesidad como los factores que más influyen en el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Por ello, la relación entre azúcar y diabetes no debe reducirse a una causa directa. La diabetes tipo 2 responde a múltiples factores, pero una alimentación desequilibrada que favorezca el exceso de peso forma parte del problema.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares libres representen menos del 10% de la energía diaria y señala que reducirlos por debajo del 5% puede aportar beneficios adicionales. Dentro de esta categoría incluye los azúcares añadidos por fabricantes o consumidores, además de los presentes en miel, jarabes, zumos y concentrados de zumo.

Mirar más allá de la parte delantera del envase

Mensajes comerciales, fotografías o palabras como «natural» no sustituyen a la información que aparece detrás del producto. Para conocer mejor un alimento conviene comprobar qué aparece primero en sus ingredientes y contrastarlo con los valores nutricionales por cada 100 gramos o mililitros.

La lista no permite determinar por sí sola si un producto es saludable ni sirve para diagnosticar o tratar la diabetes, pero sí proporciona una herramienta sencilla para saber qué contiene realmente un alimento y comparar alternativas antes de llevarlas a la cesta de la compra.