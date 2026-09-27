Canarias mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional ha tomado la decisión de mantener la situación de alerta por el elevado riesgo de incendios forestales en la isla de Gran Canaria durante toda la jornada de este domingo. Esta medida de carácter preventivo tiene como principal objetivo mitigar la posible aparición de nuevos focos que puedan surgir debido a las condiciones climáticas y ambientales que todavía afectan a buena parte del territorio insular.

En concreto, el ámbito territorial de esta alerta se establece de manera estricta a partir de los 400 metros de altitud en toda la geografía grancanaria, donde la masa boscosa presenta una mayor vulnerabilidad. Por su parte, el resto de las islas de la provincia occidental, junto con el territorio colombino, que también presentan una orografía y una vegetación especialmente sensibles, como son Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera, seguirán en situación de prealerta, según ha informado el Gobierno de Canarias mediante un comunicado.

La resolución institucional se ha adoptado tras analizar exhaustivamente la información meteorológica facilitada en los últimos días por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y por diversos organismos de predicción climática. Asimismo, esta actuación preventiva se enmarca en la aplicación rigurosa de los protocolos establecidos en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, conocido habitualmente por el acrónimo Infoca.

Las autoridades competentes han explicado de manera detallada que, pese a la finalización del último episodio de altas temperaturas que ha azotado el archipiélago, los modelos predictivos indican que la humedad relativa en Gran Canaria no logrará recuperarse hasta el próximo lunes, día 28. Este factor medioambiental resulta determinante para prevenir la rápida propagación del fuego, ya que un ambiente excesivamente seco convierte los pinares y el monte bajo en un combustible altamente inflamable ante la más mínima negligencia.

A esta compleja circunstancia climática hay que sumar que, en estos momentos, existen dos incendios activos en la propia isla de Gran Canaria. Aunque los equipos profesionales de extinción y emergencias ya han confirmado que ambos focos se encuentran plenamente controlados, el riesgo latente de reactivación obliga a las administraciones a extremar las precauciones operativas y a no rebajar el nivel de vigilancia técnica en las zonas afectadas.

Finalmente, desde las diversas instituciones públicas se reitera un constante llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar cualquier tipo de actividad que pueda generar chispas o llamas en las inmediaciones del monte. El estricto cumplimiento de las normativas de prevención, unidas al sentido común, resulta un elemento fundamental para proteger el rico patrimonio natural del archipiélago canario y, sobre todo, para garantizar la absoluta seguridad de los vecinos que residen en áreas limítrofes a la masa forestal.