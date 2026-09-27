El Cabildo exige esclarecer el derrame de Punta Brava y no descarta un posible sabotaje

El Cabildo de Tenerife ha abierto una investigación para esclarecer el derrame de cloruro férrico diluido registrado en las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, y determinar las responsabilidades que correspondan.

El producto cayó al suelo dentro de las propias instalaciones y ahora se investiga si parte del cloruro férrico pudo alcanzar las redes pluviales situadas en el exterior y, eventualmente, llegar hasta la costa.

El consejero responsable del Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha expresado su preocupación por lo ocurrido y ha insistido en que todavía no se pueden extraer conclusiones sobre el alcance del incidente.

"Existe la posibilidad de que parte de ese cloruro férrico haya podido alcanzar las redes pluviales situadas en el exterior", señaló, antes de remarcar que este extremo deberá determinarse mediante la investigación y los análisis correspondientes.

Aqualia tendrá que aportar toda la información

El Consejo Insular de Aguas ha abierto un expediente de investigación a Aqualia, empresa responsable de la operación y mantenimiento de la planta, tanto de la depuración como de la regeneración.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el derrame, la cantidad de producto liberada y si este pudo alcanzar la red de pluviales y, posteriormente, la costa.

El cloruro férrico se utiliza en el tratamiento terciario de la depuradora, el proceso mediante el cual el agua ya depurada recibe un tratamiento adicional para obtener agua regenerada destinada al riego.

Aqualia deberá aportar al Consejo Insular de Aguas toda la información relacionada con el incidente, así como las medidas adoptadas y la documentación relativa al cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental.

La Policía Local de Puerto de la Cruz ya ha inspeccionado las instalaciones. También se han personado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, para investigar lo ocurrido.

También se investiga una posible rotura intencionada

Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que la rotura de la conducción fuese intencionada. La empresa responsable de la explotación ha planteado la hipótesis de un posible sabotaje, según han recogido medios de comunicación locales.

El Cabildo no descarta ninguna línea de investigación, aunque insiste en que no asumirá ninguna hipótesis hasta que se conozcan todos los hechos.

El consejero ha señalado que desde el Consejo Insular de Aguas no se adelantarán conclusiones "hasta no conocer todos los hechos" y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El expediente permanecerá abierto para determinar qué ocurrió, si se cumplieron los protocolos establecidos y si existe algún incumplimiento por parte de la empresa responsable de la instalación.

El Cabildo ha advertido de que, si se acredita alguna responsabilidad, exigirá las medidas correctoras y preventivas que correspondan.