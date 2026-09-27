El Puerto de Arrecife recibe 413.000 cruceristas hasta agosto y proyecta un récord anual

El Puerto de Arrecife mantiene el crecimiento de su actividad de cruceros y ya ha superado los 413.000 pasajeros entre enero y agosto. En concreto, las instalaciones portuarias recibieron 413.039 cruceristas, frente a los 360.596 registrados durante los ocho primeros meses del año pasado.

Los datos, facilitados por el Ayuntamiento de Arrecife a partir de las estadísticas oficiales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, reflejan un incremento del 14,7% en la llegada de cruceristas a la capital lanzaroteña.

La evolución de los primeros ocho meses del año mantiene además las previsiones al alza para el conjunto de 2026. Según las estimaciones que maneja el Ayuntamiento de Arrecife, el puerto podría superar los 730.000 cruceristas al cierre del año, lo que supondría alcanzar un nuevo máximo histórico.

El peso de los cruceros en Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha destacado el peso que tiene la actividad de cruceros para la capital y para el conjunto de la isla. Según ha señalado, las escalas de cruceros constituyen una de las principales fortalezas económicas vinculadas a la actividad portuaria de la ciudad.

El regidor también ha puesto el foco en el impacto que genera la llegada de estos visitantes en la actividad económica de Arrecife, especialmente en sectores como el comercio y la hostelería.

Según los datos aportados por el Consistorio, el negocio de los cruceros representa además el 31% de la facturación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Nuevas escalas para los próximos meses

El calendario de cruceros también incorpora nuevas escalas. Tras la celebración de la feria internacional Seatrade Cruise Med, el Ayuntamiento ha anunciado que Four Seasons Yachts tiene previsto realizar una escala en Arrecife el próximo 6 de noviembre.

La capital lanzaroteña cuenta además con una infraestructura portuaria que permite realizar los controles de pasaportes de los pasajeros internacionales, una circunstancia que facilita la llegada de buques procedentes de fuera del espacio Schengen.

Con los datos acumulados hasta agosto y las previsiones para los últimos meses del año, Arrecife encara el tramo final de 2026 con la posibilidad de cerrar el ejercicio con un nuevo récord de cruceristas.