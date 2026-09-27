El Tenerife se adelanta pero no puede con el Cádiz y se queda con un punto en el Heliodoro

El CD Tenerife empató este sábado 1-1 ante el Cádiz CF en el Heliodoro Rodríguez López en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules se adelantaron en el marcador, pero el conjunto gaditano consiguió igualar el encuentro en la segunda mitad.

El equipo tinerfeño tomó la iniciativa y encontró el premio al trabajo ofensivo con el gol de Enric Gallego, que permitió al Tenerife llegar por delante en el marcador y afrontar con ventaja la segunda parte.

El Cádiz, sin embargo, no dio el partido por perdido y encontró el empate mediada la segunda mitad. Vladys Kopotun fue el encargado de poner el 1-1 en el marcador, un tanto que devolvió la igualdad al encuentro y dejó al Tenerife sin los tres puntos.

El conjunto blanquiazul buscó volver a ponerse por delante, pero finalmente tuvo que conformarse con un empate ante su afición. Un resultado que permite al Tenerife alcanzar los 11 puntos después de siete jornadas de competición.

Con esta puntuación, el equipo tinerfeño se mantiene en la zona alta de la clasificación, a un punto del Sabadell, que también empató este sábado frente al Celta Fortuna.

El empate deja además al Cádiz con cuatro puntos en la clasificación, mientras que el Tenerife continúa sumando en un inicio de temporada en el que los blanquiazules siguen instalados en la parte alta de la tabla.

El próximo reto del Tenerife

El conjunto blanquiazul ya piensa en la próxima jornada de LaLiga Hypermotion, en la que buscará volver a la senda de la victoria y seguir sumando para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El CD Tenerife volverá a competir el próximo lunes 5 de octubre, cuando visite al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel a partir de las 19:30 horas, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion.