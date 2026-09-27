Estabilizado un conato de incendio en el municipio grancanario de Telde

El rápido despliegue de los servicios de emergencia ha permitido controlar un fuego que se desató a última hora del sábado en la zona de La Pasadilla, ubicada en la localidad de Telde, en la isla de Gran Canaria. Según ha comunicado el Ayuntamiento del municipio, las llamas han afectado a una superficie aproximada de 4.300 metros cuadrados de terreno, lo que equivale a algo menos de media hectárea, limitando así los daños medioambientales en este entorno natural.

El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) fue el encargado de monitorizar la evolución de las llamas desde que se dio el aviso. Pasadas las 23:00 horas, las autoridades insulares confirmaron oficialmente que la situación se encontraba estabilizada, rebajando la tensión inicial ante la posibilidad de que el viento o las condiciones meteorológicas pudiesen complicar las labores de contención durante la madrugada.

Desde el primer momento de la emergencia, efectivos del cuerpo de bomberos y miembros de Protección Civil se personaron en el lugar para hacer frente al avance de las llamas. Gracias a su pericia y a la pronta intervención, se pudo acotar el perímetro del fuego, evitando que se propagase hacia áreas de mayor valor ecológico o zonas habitadas, un riesgo siempre latente en la accidentada orografía del archipiélago canario.

A pesar de que la situación está bajo control, los trabajos en la zona afectada aún no han concluido. Los equipos de extinción permanecen desplegados sobre el terreno con el objetivo de refrescar el área calcinada y sofocar cualquier posible punto caliente que pudiera reavivarse. Esta fase de liquidación es crucial para declarar el fuego formalmente extinguido y garantizar la seguridad total en el perímetro.

Este tipo de sucesos pone de manifiesto la importancia de mantener sistemas de vigilancia y prevención plenamente operativos, especialmente en regiones insulares donde las variaciones térmicas y la sequedad de la vegetación pueden jugar malas pasadas. Las administraciones locales insisten en la necesidad de extremar la precaución ciudadana para evitar negligencias que deriven en desastres naturales de mayor envergadura.

En los próximos días, se espera que los técnicos del cabildo y los agentes medioambientales lleven a cabo una evaluación más exhaustiva para determinar las causas exactas que originaron este incidente en La Pasadilla. Mientras tanto, la rápida estabilización del área afectada es una muestra de la eficacia de los protocolos de actuación vigentes en la comunidad autónoma de Canarias.