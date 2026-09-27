Fuerteventura refuerza la vigilancia del Islote de Lobos frente a la presión de visitantes

El Cabildo de Fuerteventura pondrá en marcha un nuevo servicio de vigilancia y control del uso público en el Parque Natural del Islote de Lobos con el objetivo de compatibilizar las visitas con la protección de este espacio natural.

El servicio será gestionado a través de la empresa pública Gesplan y forma parte de una partida de 277.434 euros aprobada recientemente por el Pleno del Cabildo para distintas actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y los espacios protegidos de la isla.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha defendido la necesidad de reforzar la gestión de Lobos debido a la elevada presión de visitantes que soporta este enclave. García ha señalado que se trata de "uno de los espacios naturales más valiosos" de Fuerteventura y también de "uno de los que recibe una mayor presión de visitantes".

La medida pretende mejorar el control de las visitas y evitar que el tránsito de personas termine afectando a un entorno especialmente sensible. "Proteger nuestros espacios naturales pasa también por ordenar sus usos y adelantarnos a los problemas", ha señalado la presidenta.

Desde el área de Medio Ambiente, el consejero Carlos Rodríguez ha explicado que el nuevo servicio permitirá intensificar la vigilancia y mejorar tanto la información como el control de los visitantes. El objetivo, según ha indicado, es que las visitas al islote sean compatibles con la conservación de sus valores naturales.

Refugios climáticos y mejoras en La Oliva

Los 277.434 euros aprobados por el Cabildo permitirán financiar también otras actuaciones relacionadas con la protección del medio natural de Fuerteventura.

Entre ellas se encuentra la creación de una red preliminar de refugios climáticos en espacios protegidos para hacer frente a los efectos de los episodios de calor extremo y favorecer la supervivencia de las especies de la isla.

Además, se llevarán a cabo obras de acondicionamiento en la Estación Biológica de La Oliva, donde está previsto mejorar la cubierta del aula de educación ambiental. El objetivo es reforzar un espacio dedicado a la divulgación y al conocimiento del patrimonio natural de Fuerteventura.

El Cabildo también continuará trabajando en la protección de la flora autóctona. A través de un convenio con el Gobierno de Canarias, se realizarán actuaciones sobre los palmerales de Phoenix canariensis de la isla.

A estas medidas se suma el proyecto Palmac, desarrollado junto a la Reserva de la Biosfera, que utiliza técnicas genéticas y modelos predictivos para favorecer la adaptación de estas palmeras a los cambios ambientales y protegerlas frente a posibles plagas externas.