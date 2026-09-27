La demagogia Ignorante y Peligrosa

Los casos de Maricarmen y de una mujer enferma en Tenerife han desatado una nueva competición de indignación. Entre las pancartas y los reproches, casi nadie quiere responder a una pregunta: quién debe hacerse cargo de una necesidad social y con qué derecho se le pasa la factura al propietario.

En España basta una imagen dolorosa para que aparezcan los fiscales de la emoción. Una mujer de 87 años sale en camilla de la casa donde ha vivido siete décadas y, antes de que nadie termine de explicar el contrato o el procedimiento judicial, ya se ha dictado sentencia en la plaza pública. Hay una víctima, hay un villano y hay una multitud convencida de que su indignación está por encima de la ley.

Lo ocurrido a Maricarmen Abascal es doloroso. El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre y verla abandonar aquella vivienda encoge el estómago. Pero la compasión no confiere títulos de propiedad. Vivir setenta años de alquiler en una casa no significa haberla comprado. Significa haber vivido setenta años en ella bajo un contrato de alquiler.

Parece una obviedad. En el debate español sobre vivienda se ha convertido casi en una provocación.

El contrato de renta antigua lo firmó el padre de Maricarmen. Después llegaron las subrogaciones familiares. La justicia terminó reconociendo su extinción y el derecho de la propiedad a recuperar el inmueble. Uno puede lamentar el resultado, cuestionar la ley o pedir que se cambie. Lo que no puede hacer honestamente es actuar como si una sentencia dejara de valer porque su cumplimiento resulta impopular.

La propiedad privada no es un capricho de ricos. Es una garantía de libertad para cualquiera que posea una vivienda, un negocio, unos ahorros o el fruto de su trabajo. Significa que lo tuyo no queda a disposición del político de turno, de una plataforma o de la multitud que grite más fuerte. Tiene límites legales y una función social, por supuesto. Pero si sus límites los decide cada mañana la indignación pública, deja de ser un derecho.

Por eso me preocupa la facilidad con la que se utiliza la expresión fondo buitre como sustituto de un argumento. Se pronuncia la etiqueta y parece que ya no hace falta leer el contrato, examinar la sentencia ni reconocer derecho alguno al propietario. En este caso, además, Urbagestión niega ser un fondo de inversión. Se la puede criticar por sus decisiones; lo que no se puede es decidir que sus derechos valen menos porque su nombre no despierta simpatía.

Hagamos una prueba sencilla. Si el piso fuera de un jubilado que necesita recuperarlo, ¿respetaríamos la resolución judicial? Si lo heredaran sus hijos, ¿aceptaríamos que termina un contrato cuando así lo determina un tribunal? Si la respuesta cambia únicamente porque el propietario es una empresa, entonces ya no estamos defendiendo un principio. Estamos repartiendo derechos según la popularidad de sus titulares.

También se ha querido reducir la historia de Maricarmen a la idea de que nadie hizo nada. Hubo ofertas, intentos de intervención pública y recursos municipales. Ninguno logró evitar el lanzamiento. Y la propuesta presentada después por la propiedad para que pudiera regresar fue considerada inviable en los términos planteados por el Ayuntamiento, que ha abierto una mediación. Nada de eso convierte en feliz el desenlace. Sí obliga a abandonar el relato cómodo de buenos impecables frente a malos absolutos.

Ahora miremos a Canarias.

En Granadilla de Abona se ha suspendido por el momento el desahucio de una mujer de 54 años que padece un cáncer terminal y tiene reconocida una dependencia de grado II. El procedimiento se sigue por impago del alquiler. El Instituto Canario de la Vivienda y los servicios sociales municipales intervinieron para solicitar tiempo y buscar una alternativa habitacional. La suspensión era necesaria ante la gravedad de su situación. Pero todavía no es una solución.

Que nadie retuerza esta posición: defender la propiedad privada no consiste en señalar con el dedo a una mujer que está recibiendo quimioterapia. Su enfermedad exige humanidad y una actuación pública rápida. Tampoco consiste en decirle al dueño de la vivienda que la necesidad social de otra persona pasa a ser, sin más, una obligación indefinida y exclusivamente suya.

Ahí está el centro de la cuestión. Cuando alguien no puede pagar una vivienda, ¿quién debe ayudarle? ¿Los poderes públicos, con presupuestos, servicios sociales y programas de vivienda? ¿O el propietario concreto al que le ha tocado encontrarse con el problema?

La respuesta de cierta política española parece ser siempre la segunda. Es mucho más fácil señalar a un dueño que construir vivienda, tramitar una ayuda a tiempo o encontrar alojamiento adecuado. Es más rentable salir en la fotografía condenando un desahucio que explicar por qué las instituciones llegaron tarde. Y es gratis prometer derechos cuando se pretende que la factura la pague otro.

La Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y encarga a los poderes públicos promover las condiciones para hacerlo efectivo. También reconoce la propiedad privada. Ambos preceptos están escritos en el mismo texto. Sin embargo, algunos citan el artículo 47 como si el 33 hubiera sido arrancado de la página siguiente.

Se puede exigir una alternativa para Maricarmen. Se debe buscar una solución para la vecina enferma de Granadilla. Lo que no se puede hacer es transformar el derecho a la vivienda en el derecho automático a ocupar esa vivienda concreta durante el tiempo que uno necesite, prescindiendo del contrato y de los derechos de quien la posee.

Hay otra palabra que España rehúye cada vez más: responsabilidad. Un alquiler no es una compra. Una renta favorable no garantiza que una situación vaya a durar para siempre. Los adultos tomamos decisiones económicas y vivimos con sus consecuencias. Decirlo no autoriza a especular sobre los ahorros, las oportunidades o las cargas familiares de Maricarmen, que desconocemos. Autoriza a recordar una regla general que debería enseñarse sin vergüenza: ni el Estado ni un tercero pueden prometer que nuestras circunstancias permanecerán inmóviles durante toda la vida.

La responsabilidad individual tampoco elimina el deber de auxiliar a quien cae enfermo, envejece o atraviesa una situación extrema. Una sociedad libre puede sostener una red de protección. De hecho, la necesita. Pero debe financiarla y gestionarla con claridad, sin ocultar sus costes y sin convertir cada conflicto privado en un espectáculo donde se exige a una sola parte que resuelva lo que las instituciones no han sabido resolver.

Las plataformas tienen derecho a protestar. Han ayudado a dar visibilidad a personas que necesitaban atención urgente. Ese mérito no las exime de responder a una pregunta: ¿piden protección para una persona vulnerable o exigen que el propietario renuncie a un derecho reconocido por la ley? Si es lo segundo, que lo digan claramente y expliquen por qué debe cargar él, y durante cuánto tiempo, con una obligación que corresponde a toda la sociedad.

La demagogia barata empieza donde termina esa explicación. Empieza cuando una pancarta reemplaza una sentencia, cuando «fondo buitre» reemplaza un razonamiento y cuando un político promete generosidad con la propiedad ajena.

Maricarmen merece una solución digna. La mujer de Granadilla merece afrontar su tratamiento con un techo y sin la angustia de otro lanzamiento. Exijamos esas respuestas a las administraciones y busquemos acuerdos posibles con los propietarios. Pero dejemos de fingir que la compasión nos da permiso para borrar sus derechos.

Porque el día que la propiedad privada dependa de quién consiga reunir más gente ante una cámara, ninguno de nosotros será verdaderamente dueño de nada.