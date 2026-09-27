Una historia importante

Yo también soy Maricarmen. Cómo no. Imposible no serlo, después de que el corazón se me encogiera al ver una imagen tan potente como la de una anciana saliendo de «su hogar» durante 70 años. Imposible que yo, que siempre he denunciado la condescendencia y la falta de respeto con la que se trata en España a la gente mayor, no clamara al cielo ante el torpedeo de «pseudoinformación» con la que nos atacaron durante esas horas. Imposible no serlo, aunque esa señora, ahora en camilla, tuviera muchas oportunidades a lo largo de varias décadas, incluso cuando no era anciana, o no tanto, para regularizar o minimizar una ilegalidad como la subrogación de un contrato. Y lo digo de verdad, por dos razones fundamentales: la primera, porque, como dijo Manolo García, «no todo el mundo puede emprender, ni todo el mundo puede ser un creador, ni todo el mundo es tan inteligente, rápido y avispado. Hay gente que no tiene esa capacidad, que a lo mejor es más torpe o sencillamente no quiere serlo». Mis respetos, maestro. La segunda, porque, si yo hubiera podido aprovechar cual lazarillo, también hubiera pagado lo mínimo por un piso en El Retiro, en Méndez Núñez o en Triana. Demagogia, la justa.

Tampoco voy a frivolizar con el asunto de la vivienda; tengo muy clara mi postura. Y tengo muy claros los pasos a seguir para mitigar, aunque sea algo, uno de los mayores problemas con los que nos vamos a encontrar los españoles en los próximos años. La basura, la demografía y la energía son otros (no se preocupen, que ya les pondremos nombre a esos). Tiempo al tiempo y voto al voto.

¿Quieren uno? Suban el impuesto de transmisiones al 500 % y bonifiquen el 99 % a los residentes personas físicas, como ocurre con sucesiones y donaciones. Para eso no hace falta Europa, o no al principio (la justicia es lenta, lazarillo). Eso es una idea de un pobre diablo, de un analfabeto político.

Sí, soy Maricarmen, pero no voy a ser nunca de sus muñecos.

No. No voy a ser nunca de doña Rogelia Feijóo, con el mantón del lamento, como de luto por las víctimas que no conocemos, con las recetas de siempre y el humor de siempre.

No voy a ser nunca del pato Nicol Abascal: estridente, populista, pero realmente sin ideas claras, sin camino claro. Solo «cua, cua, cua», provocación constante sin soluciones.

No voy a ser nunca Daisy Ayuso: caprichosa y desconectada de la realidad, tratando con desdén los problemas de la gente, lejos del barro y del asfalto que la hizo ser líder y diferente.

No voy a ser nunca, pero nunca, nunca, de Rodolfo el león Sánchez, con su retórica llena de bravura y de sensibilidad social, disfrazada de mentira y sociopatía. Qué miedo me da.

Todos muñecos de un espectáculo digno del peor vodevil, en el que casi no les caben las manos por detrás al que los maneja.

Y, mientras tanto, tú sales a la calle pensando que, defendiendo a Maricarmen, defiendes el derecho a la vivienda. No, amigo, no. Sal a la calle para que ninguno de estos muñecos o machangos nos represente. Entonces sí, empezaremos a trabajar en todos los derechos que nos han quitado, como el de la vivienda.