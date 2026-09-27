Este Ministro es una joya

No sé si recuerdan una serie televisiva de cuando no había más cadenas que la que todos comentábamos al día siguiente a finales de los 70 o principios de los 80, que se llamaba "Enredo" ("Soap" en Estados Unidos). Se trataba de una especie de actualización del sainete que, en clave de comedia, encadenaba capítulos, tramas y situaciones absurdas en una parodia sin fin de los tradicionales culebrones que tanto triunfaban. Pues algo así ocurre hoy en la política española, donde se suceden a toda velocidad y mucho más deprisa de lo que podría introducir el mejor guionista de Netflix los acontecimientos más pintorescos en tramas aparentemente distintas y distantes, pero que suelen enlazarse con personajes comunes que interactúan con actores invitados.

¿Un ejemplo? Es difícil a primera vista decir qué tienen en común los acontecimientos de Ceuta y las joyas de Zapatero. Pues ahí está el personaje común: Ángel Víctor Torres, que "sin necesidad ninguna", como suele decirse, le han cargado el marrón de actuar (es un decir) como Mando Único ante la crisis con tintes de tragedia que sufre la Ciudad Autónoma, y aun tiene tiempo de meter la pata hasta convertirse en carne de meme cuando intenta justificar la dantesca aparición de joyas por valor de más de un millón de euros escondidas en la caja fuerte de Zapatero, y no tiene mejor ocurrencia que compararlas con una caja de productos típicos con que se obsequia a una autoridad. Vamos, que es igualito igualito que una caja de chorizos de Teror y suspiros de Moya (y dos piedras). Bueno, la verdad es que para alguien que pagó 4 millones de euros en mascarillas que nunca que llegaron, tampoco parece tanto, ¿verdad?

Visto aisladamente, parece poco más que una anécdota desafortunada. Pero resulta que cuando este tipo de episodios se repiten constantemente, aparece una pauta. Las tramas y los personajes se van entremezclando a un ritmo frenético de imputaciones, declaraciones absurdas, explicaciones que no explican, ataques y contraataques, aliados mediáticos y listas negras… o sea, un auténtico "Enredo". Soy de los que creen que, de todos ellos, el que dará la puntilla definitiva al Gobierno de Sánchez será el caso de las cloacas y su icónica protagonista, Leire Díez, pero no porque sea el más grave, sino por cutre y casposo, con rastro como miguitas de pan que llevan sin duda al mismísimo corazón del Partido Socialista. Pero eso, ya se verá…

Pero volviendo al personaje de Torres, que a su vez tiene participación directa en otras dos tramas de la serie -como son el Caso Mascarillas y el Caso Hidrocarburos, y en cualquiera de ellos se puede esperar una aparición estelar en los próximos meses, cuando finalice su instrucción- debe aburrirse tanto en su Ministerio, que es el de Administraciones Públicas y Memoria Democrática, aunque ninguno de ustedes se acuerde, que le sobra tiempo para meterse en todos los fregados: desde la foto en el fiestorro VIP para contemplar el eclipse hasta opinar sobre las joyas de Zapatero. Y como tiene poco trabajo en Ceuta, también le da la vida como para oficializar su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias, sin que corra ninguna prisa para unas elecciones a 8 meses vista. Y eso es porque algo se mueve también en las Islas. En voz muy baja, y sin levantar mucho la cabeza para evitar decapitaciones apresuradas, empiezan a surgir nombres por si...

En cuanto a la desesperada defensa del expresidente de la ceja, es fácil comprobar que ya ha renunciado a poder explicar su nauseabunda participación como "trincón oficial" de mordidas e influencias. Su prestigio ya es irrecuperable, y por tanto lo que le queda es intentar salvar su situación procesal: recurrir los autos para dilatar el procedimiento, recusar testigos y peritos, intentar la nulidad de las pruebas invocando o inventando supuestos errores judiciales, buscar la prescripción de delitos por el mero paso del tiempo… el extenso e intenso catálogo de posibilidades que ofrece las mejores y más caras defensas penales. Y es que, ya saben: "ser socialista es tener muy poco, pero estar dispuesto a dar mucho…"