MESA ABIERTA: San Sebastián 57, once años haciendo que queramos volver

Hay restaurantes que deslumbran cuando abren. La prueba difícil llega después: mantener el interés año tras año sin vivir de lo que un día fueron. El viernes volví a San Sebastián 57 y comprobé que, once años después de su apertura, Alberto González Margallo sigue superando esa prueba.

Ensaladilla de Papa negra con Cangrejo Real

El chef cántabro ha construido en la capital tinerfeña una cocina reconocible y, al mismo tiempo, inquieta. Parte del producto, escucha a la temporada y combina sus raíces con lo que Canarias ofrece. Evoluciona sin perder el hilo. En una ciudad donde han aparecido propuestas gastronómicas de gran nivel, eso explica que San Sebastián 57 continúe siendo un referente.

Para mi particular homenaje elegí la ensaladilla de papa negra y cangrejo real, unas anchoas llegadas de la tierra del chef y un steak tartar. Terminé con la que, para mí, es la mejor torrija con helado del archipiélago. Fue una cena de las que justifican por sí solas el regreso: disfruté cada plato y, al acabar, ya estaba pensando en cuándo volvería.

Ajo blanco de Chochos y Manises

Durante más de una década, su trabajo ha recibido reconocimientos de la Guía Repsol, la Guía Michelin, los premios ¡Qué Bueno! y la Academia de Gastronomía. Los premios Mesa Abierta también se han fijado en su equipo. Son distintas formas de valorar una trayectoria que se ha sostenido gracias al trabajo diario de la cocina y de la sala.

Pero el viernes no fui a cenar para repasar un palmarés. Fui porque recordaba lo bien que se come allí. Y volví a encontrar esa cualidad que tanto aprecio: una gastronomía elevada que resulta fácil de entender. Se perciben la técnica y la ambición, pero uno puede sentarse, probar, disfrutar y dejarse sorprender sin que nadie tenga que convencerlo de que lo que está comiendo es interesante.

Ventresca de medregal asada, emulsión de su colágeno y piparra.

La meta de Alberto me parece clara: estimular el paladar por encima de todo. La creatividad está presente, aunque cada decisión termina respondiendo a una pregunta sencilla: ¿hace que esto sepa mejor? Cuando esa pregunta guía una cocina, la experiencia llega tanto al aficionado que busca nuevos matices como a quien solo quiere celebrar una buena cena.

Torrija con Helado

Mantener viva esa curiosidad durante once años tiene un enorme mérito. Obliga a renovar ideas, a conservar el nivel y a ganarse de nuevo la confianza de quien regresa. Yo volví el viernes a San Sebastián 57 y recordé por qué lleva tanto tiempo entre mis favoritos: salí satisfecho, sorprendido y con ganas de repetir. Pocas cosas dicen más de un restaurante.