Ni fondos buitre ni culpables fáciles en el desahucio paralizado en el Sur

Ver a una mujer vulnerable enfrentarse a la pérdida de su hogar encoge el alma. Negarlo sería perder nuestra humanidad. La imagen que nos llega desde Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde una mujer de 54 años con una enfermedad oncológica terminal iba a ser desalojada por impagos, es desoladora.

Sin embargo, el periodismo no está para ofrecer el consuelo de las pancartas, sino para desentrañar la realidad. Hoy, el caso de esta vecina de la calle José Ventura se ha convertido en el equivalente canario de la famosa Maricarmen del barrio del Retiro en Madrid. Ambos episodios comparten un mismo hilo conductor, una misma narrativa mediática y, sobre todo, un mismo fracaso institucional que conviene diseccionar dejando a un lado la moralina y abrazando los datos.

La niña del pozo y la política de escaparate

Cuando en 1987 la pequeña Jessica McClure cayó a un pozo en Texas, el mundo entero paralizó su agenda. El economista Thomas Schelling definió este comportamiento humano como el triunfo de la "vida identificada". Un rostro, un nombre y una tragedia concreta movilizan recursos infinitos y generan una respuesta desproporcionada en comparación con la "vida estadística", esa masa anónima que sufre dramas idénticos lejos de las cámaras.

En Tenerife ha ocurrido exactamente lo mismo. El Juzgado paraliza el lanzamiento in extremis y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias interviene de urgencia para colgarse la medalla de la salvación. Pero esta celeridad no responde a la eficiencia de los servicios sociales, sino al miedo. Cientos de desahucios por impago se ejecutan cada año en el archipiélago en el más absoluto silencio institucional. ¿Por qué se actúa ahora?

La Escuela de la Elección Pública (Public Choice), de teóricos como James Buchanan o Gordon Tullock, tiene la respuesta. Los políticos no actúan movidos por un interés general abstracto, sino por sus propios incentivos: evitar conflictos, proteger su imagen y calmar a quien más grita. El Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Granadilla no han resuelto el problema estructural de la vivienda; simplemente han comprado tiempo porque el coste político de la inacción frente a los sindicatos de inquilinos era superior al de intervenir. Salvan a la niña del pozo hoy, pero el pozo sigue intacto, esperando a la siguiente víctima.

El propietario como escudo del Estado

Las calles se llenan de manifestantes. El Sindicato de Inquilinas clama al cielo, exige expropiaciones y señala a supuestos especuladores. Ocurrió en Madrid, donde se demonizó a un supuesto "fondo buitre" que resultó ser una simple pyme familiar, y ocurre en Canarias, donde se olvida sistemáticamente quién asume el coste de esta caridad pública.

Exigir que un ciudadano particular asuma la red de asistencia que le corresponde al Estado no es justicia social, es confiscación por la puerta de atrás. Cuando un inquilino no puede pagar su renta por una desgracia personal terrible, como un cáncer terminal, la obligación de proveer una alternativa habitacional recae sobre las administraciones públicas, que para eso recaudan la mitad de la riqueza nacional en impuestos.

Obligar al dueño legítimo de un inmueble a subsidiar el coste de vida de un tercero, soportando impagos mientras sigue abonando el IBI, la comunidad y los suministros, supone la ruptura del Estado de Derecho. Si aceptamos que la propiedad privada queda suspendida cada vez que una historia nos conmueve, dinamitamos la seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica, el mercado se asfixia.

Las consecuencias de legislar de espaldas a la realidad

La mujer afectada sobrevive con ayudas públicas y no encuentra otro alojamiento en la isla porque los arrendadores exigen avales financieros y nóminas, incluso para alquilar una simple habitación.

¿Acaso los propietarios tinerfeños se han vuelto crueles de la noche a la mañana? En absoluto. El sectarismo ideológico del Gobierno central, apoyado en legislaciones que protegen la ocupación y el impago, ha provocado que sacar un piso al mercado sea un deporte de riesgo. La Ley de Vivienda impulsada por Pedro Sánchez ha sembrado tal terror entre los dueños que estos se ven obligados a blindarse. Quien alquila necesita certezas, y cuando la ley no te ampara frente a un impago, el único filtro posible es exigir garantías económicas draconianas.

Quienes hoy gritan frente a un portal creyéndose en un pináculo moral son los mismos que mañana no encontrarán un piso para alquilar. Nadie en su sano juicio pondrá el fruto de sus ahorros a merced del grito de una manifestación o del capricho de un decreto exprés. El activismo reaccionario destruye precisamente el ecosistema que dice proteger.

La responsabilidad y la demagogia de los recursos

El caso madrileño de la renta antigua nos dejó una lección impagable sobre las consecuencias a largo plazo. Una persona que paga un alquiler irrisorio durante siete décadas de crecimiento económico sin precedentes asume un riesgo personal. La libertad implica responsabilidad y decisiones, y las decisiones tienen consecuencias.

En Granadilla, el drama humano es innegable y requiere la atención de los servicios sociales. Pero el enfoque no puede consistir en demonizar el mercado. Las alternativas existen. En Madrid, las instituciones ofrecieron a la anciana una plaza en una residencia pública, que ella rechazó libremente para irse a otra ciudad. ¿Qué ocurre en Canarias? Que la administración prefiere trasladar la carga al propietario en lugar de movilizar de inmediato su parque de vivienda de emergencia.

Quien crea el problema, rara vez lo resuelve. Las administraciones que durante décadas han sido incapaces de liberalizar suelo, de agilizar licencias y de fomentar la construcción de vivienda asequible en las Islas, son las que ahora se erigen en salvadoras de última hora. Es el diagnóstico perfecto de la captura regulatoria: el sistema genera escasez, la escasez eleva los precios, los más vulnerables caen del sistema, y el político acude a la foto final suspendiendo el derecho de propiedad.

El peligro de la fatal arrogancia

Friedrich Hayek nos advirtió sobre la fatal arrogancia de intentar planificar la sociedad desde la moralina. Reducir todo a un combate de buenos y malos simplifica la realidad y destroza las soluciones. La alternativa a este desastre no es el abandono de los más débiles, sino el diseño de un sistema que funcione.

Necesitamos protocolos automáticos de protección financiados con cargo a los presupuestos públicos, no a costa del ahorro privado. Necesitamos un mercado libre y seguro que inunde Canarias de oferta de alquiler, bajando los precios de forma natural.

Nos duele el drama de Granadilla. Nos conmueve profundamente el sufrimiento ajeno. Pero mucho más debería dolernos que, aplaudiendo con el corazón las medidas populistas, terminemos firmando con la cabeza la destrucción del mercado de la vivienda. Estudiar la realidad exige apartar el sentimentalismo y hablar de datos. Y los datos hoy en Canarias confirman que castigar la propiedad privada solo consigue multiplicar las colas de aquellos que nunca podrán pagar un alquiler.