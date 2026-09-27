Tenerife estrena un dique flotante gigante que impulsará la reparación naval en Canarias

La empresa Tenerife Shipyards, filial perteneciente a Hidramar Group, ha culminado este domingo con éxito la maniobra de inmersión técnica de su nuevo dique seco flotante, bautizado como Hidramar Ultra 22000. Esta monumental infraestructura mantendrá su base operativa permanente en la Dársena del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, marcando un hito para el sector en el archipiélago.

El consejero delegado de la compañía, Jonathan Pérez, ha puesto en valor el éxito de la operación. En declaraciones recogidas por la empresa, Pérez subrayó que este logro es "un reflejo de la capacidad de esfuerzo y competitividad de la industria de las reparaciones navales de Tenerife".

El procedimiento técnico consistió en el llenado controlado de los tanques de lastre, lo que permitió el hundimiento paulatino de la solera hasta alcanzar la cota de calado fijada para las operaciones de varada. Todo este delicado proceso fue minuciosamente supervisado por un equipo multidisciplinar de ingenieros navales y técnicos de seguridad, quienes vigilaron la estanqueidad de los compartimentos y la respuesta hidrostática de la estructura ante la inmensa presión del agua.

Uno de los aspectos más críticos de la jornada fue la puesta a prueba del sistema de bombeo. La instalación está dotada de ocho bombas centrífugas redundantes de alto caudal. Las mediciones confirmaron que este avanzado equipo permite completar las maniobras de inmersión y elevación en apenas dos horas, lo que supondrá una notable reducción del tiempo de inactividad de las embarcaciones durante sus correspondientes paradas técnicas en el muelle.

Desde el punto de vista económico y social, las previsiones son muy optimistas. Se espera que la actividad comercial de este gran dique seco genere más de 150 empleos directos y en torno a unos 300 puestos de trabajo indirectos en la isla. La demanda abarcará sectores altamente especializados y de valor añadido, tales como soldadura homologada, calderería, tubería industrial, electricidad naval y mecánica.

La entrada en funcionamiento del Hidramar Ultra 22000 supone un salto cualitativo fundamental que modifica la capacidad operativa de la región. Sus dimensiones hablan por sí solas: cuenta con 240 metros de eslora y una capacidad de elevación de 22.000 toneladas de peso muerto. Esta enorme magnitud permitirá a Santa Cruz de Tenerife recibir a buques de porte Panamax, una categoría que incluye desde grandes portacontenedores hasta cruceros de mediano tamaño y unidades de apoyo a la industria marítima.

Hasta la fecha, la carencia de una infraestructura de este calibre en las islas Canarias obligaba a los barcos que transitaban por el Atlántico Medio a desviarse hacia recintos del norte de Europa o de la costa oeste africana para pasar sus inspecciones obligatorias o reparar daños por debajo de la línea de flotación. A partir de ahora, el puerto tinerfeño podrá asumir íntegramente estas labores, reteniendo un valioso volumen de negocio para la economía nacional.

Las instalaciones se encuentran ya plenamente preparadas para llevar a cabo intervenciones mecánicas complejas y tareas estructurales de gran envergadura. Tras finalizar con nota la inmersión, los técnicos han iniciado la fase de ajuste de los picaderos y la comprobación de los sistemas de alineación. Una vez superadas las últimas inspecciones administrativas de rigor, la compañía fijará definitivamente la fecha para la primera varada comercial.