Alimentar a un gato en Canarias: ¿acto de amor o daño ambiental?

Primero me gustaría empezar este artículo, manifestando mi amor por los animales y el medio ambiente, como persona criada en el mundo rural, he desarrollado una larga trayectoria profesional en él, con estrecha relación con animales de distintas especies, domésticas, exóticas y/o de granja, no pretendo desde aquí atacar o criminalizar a ninguna especie del reino animal, como puede ser el gato doméstico de los cuales cuando niño tuve varios, incluso uno de ellos que nunca olvidare de nombre Fredy, me esperaba cuando llegaba del colegio a 10 metros de la puerta de mi casa, allá por los años 80. Así mismo soy un firme defensor de todos los grupos ecológicos, proteccionistas de fauna y flora, que creo que desarrollan una gran labor en esta materia muchas veces de forma desinteresada e incluso a costa de su propio suelo y tiempo libre, no queriendo estimado lector condicionarte en tu opinión con esta introducción, pero si aclararte mi posicionamiento inicial de amor hacia este mundo tan complejo que es el medio ambiente, sus ecosistemas y su fauna.

Muchas veces observamos, en cualquier puerto, plaza, calle, solar o costa de nuestro Archipiélago como se repite una escena: una persona, casi siempre a primera o última hora del día, deja comida y agua para un grupo de gatos, y para quien lo hace es un gesto de amor y compasión, hacia este fantástico animal, e incluso para buena parte de la sociedad, es un acto que merece respeto.

No obstante, muchas personas que viven próximas a estas colonias, legales o no piensan lo mismo y ha sido muy recurrente en mis conversaciones con varias personas que me comentaban el problema que estos animales les ocasionan supuestamente, por los comederos que junto a sus viviendas se hallan, ya que atraen según sus frustrados y afligidos comentarios a todo tipo de roedores.

Un colectivo que se siente abandonado, y que sobrevive gracias a su labor altruista de sus miembros.

El pasado 6 de septiembre, el Colectivo de Gestoras y de Colonias Felinas, llevó a cabo una serie de concentraciones en distintas ciudades de toda España, bajo el lema los Gatos tienen Ley (www.losgatostienenley.org). Estas concentraciones, fueron secundadas en Canarias, por distintas gestoras de colonias felinas, entidades de protección animal insulares, colectivos animalistas y amantes de los gatos. Realizando concentraciones de concienciación y divulgación en las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, en Fuerteventura, Santa Cruz de la Palma y Lanzarote.

En estas concentraciones y en sus redes sociales de difusión los convocantes, alzan la voz con una principal demanda, acabar con el abandono que sufren por parte de la mayoría de los ayuntamientos canarios, por la falta de presupuesto y/o ayuda a la que se ven abocados, la falta de pienso para los gatos y agua, teniendo incluso que afrontar los voluntarios en múltiples ocasiones los gastos ocasionados por los cuidados veterinarios y de manutención de los felinos. Así mismo, denunciaban el incumplimiento sistemático de la ley de bienestar animal del estado en relación al cumplimiento del método CER (captura, esterilización y retorno) y la obligación de mapear y censar los gatos callejeros, con supervisión veterinaria y bajo responsabilidad municipal.

Pero, la realidad también nos permite demostrar que aunque aún queda mucho por hacer, las autoridades municipales ya están caminando hacia otro rumbo, donde empieza a calar en la psique de nuestros dirigentes municipales, que la gestión del bienestar animal municipal debe de estar dotada de recursos económicos para el cumplimiento de sus obligaciones, máxime cuando esta demanda y sensibilización ciudadana está creciendo y produjo la publicación en el BOE, de la nueva Ley de Bienestar Animal en 2023, inexistente hasta la fecha en nuestro marco jurídico nacional.

Como ejemplo, podemos reseñar, en este cambio de paradigma, el trabajo realizando por el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, que en 2022 acogió el primer foro de análisis sobre el control de las colonias de gatos, según informó el propio ayuntamiento en su web corporativa (31/01/2022) y en 2025, cuando se anunció la señalización de las colonias felinas de su municipio, realizando una dotación material para la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno), y formalizando un convenio de colaboración con la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas de Canarias (FECAPAP) para la gestión y atención sanitara de las colonias felinas, con una inversión anual de 150.000 euros. (Fuente: Canarias informativa. 05/10/2025).

También, la labor del Ayuntamiento de los Realejos, donde el consistorio destacó en palabras del alcalde de dicho ayuntamiento, que desde 2023 se ha contabilizado, un cómputo de 500 gatos callejeros esterilizados en 36 colonias felinas, continuando así en su avance en materia de bienestar animal con un desarrollo responsable, ético y sanitario del sistema CER (captura, esterilización y retorno). Señalando, que en este proyecto colaboran más de 50 personas voluntarias, destinando un presupuesto de 60.000 euros anuales para la gestión de las referidas colonias del municipio. (Fuente: Ayto. Los Realejos 05/02/2026).

Así mismo el Cabildo de Tenerife, destinó el pasado año 275.000 euros al Colegio de Veterinarios de Tenerife, para la ejecución de un programa insular de gestión de colonias felinas urbanas, al objeto de facilitar a los municipios de menos de 10.000 habitantes el acceso a Zoocan (Registro Canario de Identificación Animal), para perros y gatos sin identificar y en 2026, destinó 700.000 euros para apoyar a 21 entidades de protección animal de Tenerife. (Fuente. Diario del Cabildo de Tenerife).

Estos son algunos ejemplos, del esfuerzo que actualmente está realizando la administración para el cumplimiento de la ley en pro del bienestar animal y las colonias de gatos.

Un mosaico normativo: la ley que cambia de calle en calle

1. Los Cabildos Insulares, son los competentes en la gestión de la flora, la fauna y los espacios naturales protegidos.

Se establece por la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y por el Decreto 111/2002, de traspaso de funciones a los Cabildos Insulares, que actúan como órganos de gestión y conservación de los espacios naturales protegidos de cada isla, incluyendo expresamente la conservación, protección y mejora de la flora y fauna, y de sus hábitats naturales (Decreto 111/2002, art. 3.1.), refrendado en la Ley Orgánica 1/2018, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 70.2.n y finalmente por la Ley 3/2026 de Cabildos Insulares, ejerciéndose esta competencia, en los suelos de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y en las áreas de la Red Natura 2000 de cada isla, y es esta la base jurídica principal que sostiene la potestad de los cabildos insulares para restringir o condicionar la presencia de fauna doméstica, como las colonias felinas, dentro de estos espacios y en sus zonas periféricas de protección.

2. Los Ayuntamientos, competentes en la protección del bienestar animal y la gestión de las colonias felinas.

Por su parte la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, establece que la administración local, es la responsable de la gestión de los gatos comunitarios, debiendo censar, identificar, esterilizar y desarrollar los correspondientes programas de gestión de colonias felinas mediante el método CER en su término municipal. Es esta autoridad, la que autoriza y ampara legalmente la existencia de una colonia felina gestionada.

Una colonia felina que puede estar perfectamente autorizada por la autoridad municipal conforme a la ley 7/2023, y que resulte incompatible en su asentamiento con el plan de uso y gestión de un parque nacional, rural o natural de Canarias, que restringe o prohibe la presencia de fauna doméstica dentro de sus límites, genera aquí el conflicto normativo de jerarquía y competencia: ¿Qué prevalece, la autorización municipal de bienestar animal o la normativa de conservación del espacio protegido?.

Aquí comienza la paradoja jurídica legislativa . En primer lugar, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, norma marco estatal de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, como de la fauna silvestre, establece en su artículo 54, la prohibición de dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, de forma genérica, independientemente de si están incluidas o no en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial nacional y/o canario, como puede ser el lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia) o el pinzón azul (Fringilla polatzeki), normativa que puede tensionar el conflicto que nos ocupa entre colonias de gatos vs fauna silvestre, ya que, junto a la regla de alcance general que no exige catalogación especifica, su artículo 54.5 bis, establece también la prohibición de la suelta no autorizada de ejemplares de especies alóctonas y autóctonas de fauna, o de animales domésticos, en el medio natural. Es decir, el abandono o suelta no autorizada de un gato doméstico asilvestrado (Felis catus Linnaeus), acción que puede constituir, por sí mismo, una infracción de esta ley, en la medida en que se introduce en el medio natural un animal doméstico sin autorización. ¿Pero y si la suelta está autorizada?, o lo que es aún más relevante, ¿puede autorizarse una suelta o asentamiento de colonias o ejemplares de fauna domésticas en espacios naturales protegidos o en su zona de afección?. En base a esta ley, entendemos que no es autorizable, ni posible su suelta en zonas protegidas.

Canarias, no es un territorio cualquiera, sus islas albergan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta y que evolucionaron durante miles de años sin depredadores mamíferos terrestres, añadiendo que aproximadamente el 40% del territorio canario es suelo de espacio natural protegido, y que Canarias posee cuatro parques nacionales.

Si tomamos como referencia la isla de Tenerife, podemos decir que los espacios naturales del Parque Nacional del Teide, el Parque Natural de la Corona Forestal, el Parque Rural de Anaga y el Parque Rural de Teno, ocupan un 43% de toda la isla, es decir, un total aproximado de 88.000 hectáreas o lo que es equivalente a unos 123.000 campos de futbol, llenos de verde naturaleza, ecosistemas y fauna única. Esto sin sumar al cálculo realizado las zonas periféricas de afección de los mencionados espacios naturales, que se constituyen como zona de afección de los espacios.

Desde estas líneas, no se pretende criminalizar a ningún sector involucrado en esta controversia, únicamente se pretende exponer las diferentes posturas y establecer un debate objetivo y sincero, que puede ser incómodo, pero que conviene plantearlo con interrogantes sin prejuicios en beneficio de nuestro medio ambiente y su fauna: como, por ejemplo, ¿puede un acto de amor convertirse, sin quererlo, en un daño ambiental?, o ¿es posible que el problema no estribe tanto en la legalidad de la colonia, sino en su ubicación?. Es decir, aunque la acción de cuidar y alimentar a los animales de las colonias es un acto legal y en la mayoría de los casos debidamente autorizado y controlado por los ayuntamientos conforme a la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, si estas se sitúan próximas o dentro de una zona catalogada como espacio natural protegido, tal y como establece la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad en su artículo 28 o en sus zonas periféricas de protección, definidas en su artículo 38, como zonas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior para evitar amenazas externas, pueden estas colonias, ¿vulnerar la protección de la fauna silvestre en el interior y exterior de los espacios protegidos y su fauna endémica?.

Reconozco que no son preguntas fáciles de responder y que seguramente algunos de los defensores de unas u otras posturas, entenderán que son inamovibles, pero y ¿si el problema planteado se soluciona en pro de todas las especies silvestres y domésticas con la reubicación de las colonias en zonas de no protección natural?, ¿dónde está el problema?

Posturas enfrentadas.

Según la fundación FAADA, la cual se define a sí misma, como una fundación privada e independiente, sin ánimo de lucro, y cuyo fin es promover el respeto por los animales en el ámbito social, legal y educativo, publicó en su página web el pasado 3 de octubre de 2024, un artículo, donde entre otras cuestiones, se hacía eco, de un posible informe de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, donde supuestamente clasificaba a los gatos comunitarios como especie exótica invasora, limitando su presencia en los espacios naturales protegidos, indicando además supuestamente que los gatos debían de ser retirados de los espacios naturales y reubicados en zonas urbanas o confinados en recintos cerrados. (fuente: FAADA, 03/10/2024).

En ese mismo sentido, la organización defensora de los derechos de los animales, AnimaNaturalis, publicaba en su web (Fuente: AnimaNaturalis. 27/11/2025), auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante el cual el Alto Tribunal de Canarias, dictó el pasado mes de noviembre de 2025, que el Gobierno de Canarias no tenía competencias para imponer medidas de gestión, control o eliminación sobre las colonias felinas que habitan en espacios naturales protegidos del archipiélago, y añadió, que según el auto judicial reseñado, cualquier directriz emitida por el gobierno regional sólo podría entenderse como una recomendación sin carácter vinculante, cayendo íntegra y exclusivamente la competencia de esta materia en los cabildos insulares, organismos llamados a decidir sobre la gestión de fauna en sus respectivos territorios.

Por otro lado, según un estudio publicado en 2023, en la página web del Consejo Superior de Investigación Científica, suscrito por un equipo científico, formado por profesionales de Canarias, resaltaban en su estudio científico, que una de las principales amenazas para la biodiversidad en ambientes insulares, es el gato doméstico (Felis catus Linnaeus), y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo incluye como a una de las 100 peores especies invasoras del mundo. (CSIC, 06/07/2023)

Asimismo, el Gobierno de Canarias, incluye en su página web de la Base de datos de especies introducidas en Canarias, al gato doméstico asilvestrado (Felis catus Linnaeus) como especie introducida, estando presente en todas las islas del archipiélago canario, no mostrando preferencias en territorios situados en zonas costeras o de alta montaña, pero si con mayor número en zonas de medianías, posiblemente por existir en esta zona una mayor aportación de individuos de ejemplares criados como mascotas al medio natural. Extrayendo de dicha web que los estudios tróficos sobre el análisis de las heces de los felinos asilvestrados indican las siguientes preferencias alimenticias. (Gobierno de Canarias, 2025)

El pasado día 10 de septiembre, en el programa radiofónico, "Hoy por Hoy Tajaraste" de Puchi Méndez, se hizo eco de la manifestación realizada por los Colectivos de Gestoras y de Colonias Felinas, el 6 de septiembre en capitales de toda España. Es por ello que, para poder aclarar la problemática de las colonias felinas, entrevistó al Vicedecano del Colegio de Biólogos de Canarias, biólogo especializado en zoología, D. Rafael Zamora Padrón, preguntándole en primer lugar porque existe un enfrentamiento en este tema en concreto. A lo que D. Rafael, explicó que es necesario entender la biología de los animales y que Canarias como paraíso de la biodiversidad, que se encuentra amenazada y que cualquier cosa que introduzcamos en el medio natural puede alterar esa biodiversidad, de la que aun disfrutamos, añadió que, si entendemos esos procesos, podemos entendernos todos.

D. Rafael, explicó que, en relación a las colonias de gatos, como tendencia, son gatos que están en la calle y que son atendidos por gente que quiere a los animales, entendiendo que las personas que cuidan las colonias felinas, [sic]: "les gustan desmedidamente y quieren ayudar a esos gatitos que están en el medio natural", pero esto tiene un impacto en el medio ambiente.

El Vicedecano explicó que, a los felinos, de las colonias, se les aplica un método por el que se les castra y se les da de comer, y eso tiene un impacto en el medio ambiente y que tal aplicación conlleva una dificultad, ya que no todos los gatos se dejan atrapar, lo que dificulta realmente un control efectivo de la población, al no poder esterilizar a todos los ejemplares. Añadió que, la alimentación de estas colonias también atrae a roedores, ratones y ratas, estas últimas, aprenden a comer cuando el gato esta inactivo. Llegando una sola hembra de rata a poder criar en un año hasta 30 crías, pudiendo convertirse en una plaga, siendo lo más peligroso que las ratas, además, mueven y esparcen el alimento que encuentran alterando con ello la fauna circundante como por ejemplo los lagartos endémicos.

El Biólogo a pregunta de la periodista, sobre si los gatos son transmisores de enfermedades, respondió afirmativamente, exponiendo que, para mantener un gato en condiciones higiénicas de salud, requiere mucho trabajo para tenerlos limpios y eso en un medio no controlado, donde hay moscas y pulgas [sic]: "es realmente imposible". Es por ello que se podrían convertirse en transmisores de enfermedades como la toxoplasmosis, por la falta de higiene, o la bartonelosis, enfermedad bacteriana de los gatos que tienen pulgas, muy difícil de evitar en el medio ambiente, y que puede ser transmitida al ser humano por un arañazo, y causar una septicemia que puede provocar incluso la muerte de la persona afectada.

Finalmente D. Rafael, indicó que los gatos de las colonias se alimentan de la mayoría de los lagartos de Canarias, siendo los gatos una especie no endémica e introducida, por lo que es necesario ser conscientes del problema para el medio ambiente, no cuestionando la buena intención de los criadores, defendiendo no obstante una gestión más estricta en refugios confinados, y pidiendo documentarse del problema existente mediante una información objetiva, por encima del enfrentamiento social. Por otro parte, en conversación mantenida con una amante de los animales, activista y responsable de una destacada protectora de animales de Canarias, manifiesta que en relación a la polémica surgida sobre los gatos y sus colonias en las zonas urbanas y próximas a las zonas protegidas cree que hay falta de rigor científico en las afirmaciones sobre que los gatos son los únicos responsables de la pérdida de biodiversidad en Canarias, y que no se ha realizado ningún seguimiento real de gatos en el territorio para llegar a tales afirmaciones. Que los gatos llevan conviviendo con la fauna local históricamente y que siempre hubo gatos callejeros, pero ahora con las colonias felinas la cosa esta mucho más controlada.

La activista sostiene que la acción humana, tanto en su vertiente urbanística como agrícola, afecta también a la fauna de Canarias aún más si cabe, pero de eso apenas se habla. Por tanto, duda por su experiencia fruto de la observación directa, que el gato sea responsable del daño que se le atribuye sobre aves y reptiles endémicos y, aunque admite que pueda tener alguna responsabilidad, considera que existe actualmente un interés en demonizarlo como causante de un problema ambiental que, a su juicio, no es real. Argumenta que, con las colonias felinas correctamente gestionadas mediante el método CER, los gatos esterilizados menguan con rapidez, y pone como ejemplo una colonia de 20 gatos que conoce de primera mano y que en cinco años se ha reducido a 7 ejemplares.

La misma, mencionó seguidamente a D. Octavio Pérez Luzardo, veterinario y catedrático de toxicología de la Universidad de las Palmas, firme defensor del método CER, el cual manifiesta que este método funciona.

Por último, señala, que a su entender se hace necesaria una mayor implicación de las corporaciones municipales, muchas de las cuales incumplen sus obligaciones legales en esta materia, y que se reafirma en la efectividad del método CER, entendiendo que, si se aplicara de forma más efectiva y generalizada, las colonias se reducirían drásticamente. Sin embargo, hace falta más presupuesto, es un trabajo arduo que no puede sostenerse sólo con voluntariado, y son frecuentes los casos de cuidadoras que terminan costeando de su propio bolsillo la gestión de las colonias. Como ella misma plantea, nadie esperaría que la limpieza de las calles de un municipio dependiera únicamente de voluntarios.

Consultada una entrevista realizada a. D. Octavio Pérez Luzardo en el diario digital El Español (03/08/2024), este afirmaba que el método CER, "es el único método científico que ha demostrado, hasta la fecha, tener eficacia cuando se aplica bien.", y que ningún protocolo puede ser efectivo si se hace a medias.

La mirada de la Green Criminology o Criminología Verde.

Como analista medioambiental y criminólogo, expondré desde el paradigma de la criminología verde (green criminology), todo lo que hemos expresado con anterioridad. Las concentraciones de las gestoras, las quejas vecinales, el reparto de competencias entre cabildos y ayuntamientos, la advertencia de los biólogos y la defensa del método CER.

Un estudio realizado por Nigel South en 1998, pionero del desarrollo de la criminología verde, planteó estudiar los daños contra el medio ambiente, los animales y las personas, simultáneamente, el campo de la sociología, estudió actividades cuyo comportamiento, eran cotidianos en la vida de unos, pero desviados a los ojos de otros, siendo generalmente por ello, socialmente aceptados o ignorados (Brisman, 2015). Es justo lo que ocurre aquí: nadie comete un delito por alimentar una colonia autorizada, y aun así puede producirse un daño.

El Profesor Rob White (2013), uno de los pioneros de la criminología verde a nivel internacional, examina en sus investigaciones tres enfoques relacionados con el daño ambiental, distinguiendo:

• La justicia ambiental (antropocéntrica) pone en el centro a las personas: su salud, su seguridad y su calidad de vida. Es la mirada de los vecinos que se quejan de los gatos y roedores atraídos por los comederos junto a sus casas. También es la de la advertencia sanitaria de Rafael Zamora sobre la toxoplasmosis o la bartonelosis.

• La justicia de especies (biocéntrica) que sitúa a la naturaleza y a los ecosistemas como sujetos primarios de derecho. En este caso, da prioridad al bienestar del gato. Es la postura de las gestoras que se concentraron el 6 de septiembre, de la activista consultada y de entidades como FAADA o AnimaNaturalis.

• La justicia ecológica (ecocéntrica) da prioridad a la integridad del ecosistema y a la supervivencia de las especies endémicas. Es la mirada de los investigadores del CSIC y del propio Rafael Zamora.

Pocas controversias muestran este choque de forma tan clara. Ninguna de las tres perspectivas es ilegítima. El problema es que el ordenamiento jurídico las ha repartido entre administraciones distintas, cabildos y ayuntamientos. La justicia de especies se apoya en la Ley 7/2023 y descansa en los ayuntamientos y la justicia ecológica se apoya en la Ley 42/2007 y la Ley 4/2017 y descansa en los cabildos. El mosaico normativo descrito, es en el fondo, la traducción jurídica de este conflicto de valores. Además, el caso rompe el esquema clásico de víctima y ofensor. El gato es víctima cuando lo abandonan y, al mismo tiempo, transmite un daño ecológico sobre los lagartos, las lisas y aves endémicas como las recogidas en la tabla anterior e incluso como transmisor de enfermedades al ser humano. Siendo el ofensor clásico, quien abandona, casi nunca es visible. Sin embargo, la persona que sí se ve, la que alimenta, suele actuar por altruismo y amor a los animales. Y por último, las víctimas finales, las especies endémicas, que no tienen voz.

Marco teórico: las teorías criminológicas aplicadas a las colonias felinas.

Teoría de las Actividades Cotidianas (Cohen y Felson, 1979). Según esta teoría, el daño se produce cuando coinciden en el espacio y en el tiempo un infractor motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián eficaz. En nuestro caso hay dos puntos donde esto ocurre:

• El abandono animal, que se produce en solares, costas y medianías, esta última, es la franja donde se detectan más gatos asilvestrados, posiblemente por que es la más habitada y donde la vigilancia es prácticamente inexistente.

• El comedero de las colonias felinas atrae, a todo tipo de roedores, ratones y ratas, que, como explicó el Biólogo Rafa Zamora, aprenden a comer cuando el gato descansa y terminan alterando la fauna de alrededor.

Desde esta teoría, la figura de la cuidadora o cuidador acreditada/o, la señalización de las colonias y una policía local formada en bienestar animal funcionan como "guardianes eficaces". Por eso los programas municipales que apuestan por ellos, como el de La Laguna, van en la dirección correcta.

Técnicas de neutralización (Sykes y Matza, 1957). Quien abandona un gato rara vez se ve como infractor. Se dice que "estará mejor en la calle" o que "alguien lo recogerá". Quien alimenta fuera de una colonia autorizada se dice así mismo que "hago un bien" o que "lo importante es que no sufran". No hay mala fe, sino una distancia entre la intención y el resultado, por ello las campañas de sensibilización deben trabajar sobre ella. Tal y como se indica en esta teoría, las personas se justifican para realizar sus acciones y evitar sentirse culpables, es por todo ello, que se hace necesario aumentar los mecanismos de control, mediante campañas de concienciación y divulgación, todo ello al objeto evitar el abandono animal y minimizar así el posible daño ecológico al medio ambiente.

Teoría de la Elección Racional y prevención situacional (Cornish y Clarke, 1986). Quien abandona a un animal lo realiza de forma consciente y voluntaria, pero tras realizar una evaluación de los costes y beneficios que le suponen sus actos, establece que le es beneficioso realizar la actuación, principalmente por el bajo coste que le supone, ya que casi nunca es sancionado, posiblemente debido a la falta de control social, como se expone en la Teoría del Control social, (Travish hirschi 1969), que explica el conjunto de mecanismos de los que dispone una sociedad para evitar conductas antisociales.

Para reducir esta práctica se hace necesario.

• Controlar la realización efectiva de la identificación obligatoria con microchip y registro en ZOOCAN, al objeto evitar el abandono.

• Control de los puntos de alimentación no autorizados.

• Sanción efectiva y ejemplarizantes contra el abandono.

• Establecer las colonias con coherencia al objeto evitar una afección a las especies endémicas y a sus ecosistemas.

• Mayor presencia policial.

El debate abierto: ¿funciona el CER?

El Catedrático Octavio Pérez Luzardo defiende el método CER como la alternativa ética a la eliminación de animales y como el único método eficacia demostrado cuando se aplica bien, y hace alusión además al llamado "efecto vacío", que se produce cuando se quitan los gatos de un lugar con recursos, y otros nuevos ocupan rápidamente el espacio libre. En términos criminológicos, es un fenómeno muy parecido a la prevención situacional (Ronald Clarke, 1976), que estudia, reducir las oportunidades como forma de control para evitar también otros actos ilícitos, por lo que es posible que con su eliminación sostenida y progresiva, se termine erradicando el problema.

Pero por su parte el Vicedecano del Colegio de Biólogos Rafael Zamora, recuerda que las colonias no son estancas y a ellas se suman nuevos individuos. Zamora lo concreta en su entrevista, indicando que no todos los gatos se dejan atrapar, lo que dificulta el control real de la población de la colonia y así su progresiva desaparición real. Para que el CER reduzca de verdad una colonia hay que cumplir tres condiciones:

1º Esterilizar un porcentaje muy alto de sus miembros

2º Evitar la llegada de nuevos miembros.

3º Mantener la gestión durante años.

Pero mientras tanto, aunque una colonia resulte estabilizada su afección al medio ambiente continúa.

Quizás, la pregunta útil no sea sólo si el CER funciona, sino dónde funciona. Reducir una colonia de 20 a 7 gatos en cinco años es un éxito en un casco urbano, pero esa misma colonia en el límite de Anaga o de Teno supone cinco años de presión sobre especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Ambas posiciones aportan argumentos legítimos, y el conflicto se agrava por su carga emocional y mediática.

Conclusiones

Querido lector, nuevamente nos encontramos ante un dilema, que esperemos sea resuelto satisfactoriamente, no sólo para los colectivos implicados, sino para nuestra biodiversidad, nuestra fauna y sus ecosistemas únicos en el mundo y como no el bienestar de los gatos, esos animales que tan vinculado están al ser humano y que tanto amamos.

No obstante, la próxima vez que vea a alguien dando de comer a los gatos, quizás lo mire con otros ojos, sin señalar a nadie, pero siendo consciente que ese gesto conlleva múltiples consecuencias. La mayoría sabemos que actúa con buena intención, pero que a veces las buenas intenciones no siempre bastan.

El origen del problema no está en el gato per se, sino en las personas que lo abandonan, en la falta de esterilización y de identificación, y en la ausencia de una gestión coordinada, con criterios científicos, especialmente en las zonas más sensibles. El mosaico normativo, con reglas distintas según el territorio, no ayuda: genera inseguridad jurídica tanto para quien cuida como para quien protege la fauna silvestre. Desde la green criminology, la respuesta no puede ser ni la criminalización de quien cuida ni la indiferencia ante el daño. Todo pasa por prevenir el abandono, reducir las oportunidades de daño, diferenciar zonas según su valor ecológico, armonizar criterios y basar las decisiones en la evidencia científicas, con participación de administraciones, científicos, entidades protectoras y la ciudadanía en general.

Porque proteger a los animales y proteger la naturaleza no deberían ser causas enfrentadas, sino dos caras de una misma responsabilidad con el territorio que compartimos, que no es otro que nuestras Islas Canarias.