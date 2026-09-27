La inflación que nace antes de llegar al supermercado

Cuando hablamos de inflación solemos hacerlo desde el último eslabón de la cadena. Miramos cuánto cuesta llenar la cesta de la compra, cuánto pagamos por un servicio o cuánto ha aumentado determinado recibo. Sin embargo, los precios comienzan a moverse mucho antes de que un producto llegue al consumidor. Primero suben o bajan la energía, las materias primas, el transporte y los costes industriales. Después, una parte de esos cambios termina trasladándose al resto de la economía.

El ISTAC ha publicado este 24 de septiembre que la tasa de variación anual del Índice de Precios Industriales de Canarias alcanzó en agosto el 27,3%, casi nueve puntos más que el mes anterior. Se trata de un indicador que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica, antes de llegar al consumidor final.

Conviene introducir una precisión importante: un aumento del 27,3% en el índice industrial no significa que mañana todos los productos del supermercado vayan a subir un 27,3%. La composición del indicador, especialmente el peso de determinadas ramas industriales y energéticas, obliga a interpretar el dato con cuidado. Pero ignorarlo sería igualmente equivocado porque refleja tensiones de costes que afectan a las empresas.

Canarias tiene además una estructura económica especialmente sensible a estas variaciones. Buena parte de nuestra industria depende de energía, materiales o componentes que llegan desde fuera. Cuando aumenta el coste de producir, una empresa dispone de pocas opciones: reducir su margen, mejorar productividad, renegociar costes o trasladar una parte del incremento al cliente.

Las grandes compañías pueden tener mayor capacidad para absorber temporalmente esas variaciones. Para una pequeña empresa la situación resulta mucho más complicada. Un negocio con márgenes estrechos no puede soportar indefinidamente subidas importantes de energía, transporte o proveedores. Si además intenta evitar repercutirlas al consumidor, termina poniendo en riesgo su propia viabilidad.

Por eso la inflación industrial debería formar parte de la conversación sobre competitividad. Durante años se ha hablado de ayudar a las empresas casi exclusivamente a través de subvenciones. Las ayudas pueden ser necesarias en situaciones concretas, pero una economía competitiva requiere algo más estable: energía a precios razonables, logística eficiente, seguridad regulatoria, menos burocracia y capacidad para invertir en tecnología que reduzca costes.

La productividad vuelve a aparecer como una cuestión central. Una empresa que produce más valor utilizando los mismos recursos puede soportar mejor determinadas tensiones. Una empresa que trabaja con procesos ineficientes queda mucho más expuesta cuando suben los costes. Digitalización, automatización y ahorro energético no son conceptos destinados únicamente a grandes industrias; pueden convertirse en una cuestión de supervivencia para muchas pequeñas empresas.

Canarias también debería aprovechar mejor una de sus grandes posibilidades: producir una parte mayor de su energía. Nuestro territorio importa buena parte de los combustibles que necesita, lo que nos hace vulnerables a cambios internacionales que no controlamos. Cada avance en generación renovable y almacenamiento reduce, aunque sea lentamente, esa exposición exterior.

El problema del encarecimiento industrial tampoco puede analizarse de manera aislada de los salarios. Los trabajadores sienten la inflación en su vida diaria y reclaman mejoras retributivas, mientras las empresas afrontan mayores costes. Si la respuesta consiste únicamente en repartir el mismo valor de manera diferente, el conflicto reaparecerá constantemente. La solución sostenible pasa por generar más valor por trabajador y por empresa.

La evolución de los precios industriales durante los próximos meses permitirá comprobar si el incremento de agosto responde a factores puntuales o marca una tendencia más persistente. Esa distinción será importante antes de extraer conclusiones definitivas.

Mientras tanto, el dato sirve como advertencia. La inflación no comienza cuando el consumidor llega a la caja del supermercado. Muchas veces comenzó meses antes, en una factura energética, en una materia prima o en el coste de producir aquello que finalmente colocamos en una estantería. Comprender esa cadena es imprescindible si queremos combatir el aumento de precios sin convertir cada problema económico en una explicación demasiado sencilla.