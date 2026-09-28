Canarias busca en Irlanda apoyo para mantener los fondos RUP y limitar la compra de segundas viviendas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inicia una agenda de tres días en Dublín con dos asuntos principales sobre la mesa: la continuidad de los fondos europeos específicos para las regiones ultraperiféricas y las medidas que permitan actuar sobre la compra de segundas viviendas en el Archipiélago.

La visita coincide con la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026. Entre sus prioridades se encuentra avanzar en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, por lo que el Ejecutivo canario busca sumar el respaldo de Dublín a sus posiciones.

Canarias busca mantener fondos propios para las RUP

Clavijo trasladará al Gobierno irlandés la petición de que las nueve regiones ultraperiféricas mantengan un paquete específico de financiación europea al amparo de su estatus diferenciado.

El Gobierno canario se opone a que las ayudas queden integradas en fondos gestionados principalmente a través de los Estados y defiende conservar instrumentos específicos para las RUP.

La negociación se produce después de que la Comisión Europea presentara el pasado 10 de septiembre su nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentran Canarias, Azores, Madeira y seis territorios franceses. La estrategia plantea adaptar distintas políticas europeas a las particularidades de estos territorios y reforzar ámbitos como la competitividad, la resiliencia y el acceso a la vivienda.

Clavijo tiene previsto abordar esta cuestión el martes con el secretario de Estado irlandés de Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne. El consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, participará también en la reunión para defender la continuidad del Posei, destinado al sector primario de las regiones ultraperiféricas.

La vivienda entra en la agenda de Dublín

El segundo gran asunto será el acceso a la vivienda. Clavijo se reunirá con el secretario de Estado irlandés de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio, John Cummis, para exponer la estrategia del Gobierno canario en Bruselas.

El Ejecutivo autonómico pretende disponer de margen legal para establecer límites sobre la compra de segundas viviendas en Canarias por parte de personas de fuera del Archipiélago en aquellas zonas donde exista una fuerte presión residencial.

La propuesta europea sobre vivienda asequible no introduce una prohibición automática. El marco planteado por la Comisión permitiría a las autoridades estudiar medidas sobre segundas residencias en zonas tensionadas siempre que acrediten su impacto sobre la disponibilidad o el precio de la vivienda y que las restricciones sean necesarias y proporcionadas.

Clavijo buscará el apoyo de Irlanda a esta posibilidad aprovechando que ambos territorios afrontan problemas de acceso a la vivienda y que Dublín ocupa actualmente la Presidencia del Consejo de la UE.

Más reuniones durante tres días

La delegación canaria mantendrá además encuentros relacionados con economía azul, investigación marina, agricultura e innovación.

Clavijo se reunirá este lunes con la embajadora de España en Irlanda, María Teresa Lizaranzu, y el miércoles tiene previsto mantener un encuentro con Adam O'Ceallaigh, responsable de OILEÁN, una iniciativa vinculada a la participación de territorios insulares en foros internacionales.

La agenda de Dublín forma parte de la estrategia del Gobierno canario ante las próximas negociaciones europeas, que continuarán en noviembre con la Cumbre de Presidentes RUP en Guadalupe y con nuevos contactos con la Comisión Europea.