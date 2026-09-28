Canarias exige a Sánchez un pacto de Estado por la vivienda sin "populismos"

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reclamado la articulación de un gran acuerdo de Estado en materia de vivienda, al tiempo que ha afeado al Ejecutivo central su falta de transparencia en la redacción del decreto que se prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, Cabello señaló que casos desgarradores como el desahucio de Maricarmen ponen en evidencia las costuras del sistema habitacional español, todo ello dentro de un contexto dominado por la crispación y el ambiente preelectoral del Congreso de los Diputados. En este escenario, el portavoz calificó la coyuntura de "muy extraña", denunciando que las comunidades autónomas carecen de información detallada y solo han recibido un decálogo con líneas generales que impide profundizar en la coorganización y corresponsabilidad institucional. Por este motivo, instó al Ministerio a presentar un documento transparente y negociado que permita tramitar medidas reales y efectivas, alejadas de la gesticulación política.

Límites normativos y regulación del alquiler

En relación con las reformas legislativas en debate, Cabello mostró la disposición del Ejecutivo autonómico a evaluar modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, si bien alertó sobre la inclusión de propuestas que rozan el límite del derecho a la propiedad o colisionan con el marco normativo vigente. Igualmente, el portavoz cuestionó la dinámica del Gobierno central de obligar a las administraciones territoriales a fijar postura sobre textos cuyo contenido de detalle desconocen. A este respecto, remarcó que la prioridad absoluta debe ser evitar el desamparo de las familias vulnerables ante un desalojo, pero insistió en que tales soluciones deben articularse sin caer en derivas populistas ni comprometer la seguridad jurídica del mercado.

Eficacia de las zonas tensionadas y tramitación en Canarias

Al evaluar los instrumentos de contención existentes, el representante insular se refirió a la declaración de zonas tensionadas como una herramienta legal que, hasta la fecha, no ha generado los efectos esperados en las zonas donde ha sido implantada. No obstante, respecto a la situación en el Archipiélago, detalló que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encabeza la tramitación más avanzada en las islas, tras haber subsanado los requerimientos de información solicitados por la administración autonómica. Para concluir, Cabello advirtió de que si el texto del real decreto intenta responder a un cálculo oportunista o efectista, la iniciativa terminará encallando y fracasando en su posterior convalidación parlamentaria en las Cortes Generales.